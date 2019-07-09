又有人中暑进ICU！如何预防中暑一定要知道！

小暑刚过，就酷暑难耐！6月底，在长安务工的曲先生，突发重度中暑，险些丧失生命，幸好送医抢救及时，避免了悲剧发生。目前，曲先生康复顺利，没有留下任何中暑后遗症。

6月底，在长安一家小型泡沫加工厂上班的曲先生，突然出现昏迷、大汗淋漓、抽搐、呕吐等症，同事赶紧将他送到东莞市长安医院抢救。医院医生接诊后，通过检查发现，曲先生高烧至41℃多、呼吸急促、重度昏迷、全身抽搐呕吐、大小便失禁、多器官功能损害，初步诊断热射病。

东莞市长安医院重症监护室主任佘德宇介绍：“当时情况十分危急，再晚几分钟送医，患者可能再也醒不过来！”重症监护室医护团队第一时间对曲先生实施抢救，用冰帽、冰毯、冰袋、冰盐水灌胃等措施给曲先生降温，再开通静脉补液等，经过一系列抢救，曲先生最终苏醒过来。经过医护人员精心治疗和护理后，目前，曲先生康复顺利，也没有留下任何中暑后遗症。

为什么会中暑？

东莞市长安医院重症医学科主任佘德宇介绍，中暑主要是身体产热和散热失衡，表现为产热过多或者散热困难。

一种是人体产生的热量过多，无法及时将过多的热量散发出去，从而导致体内细胞变性坏死、组织功能损害等，最终引发中暑。如：建筑工人、环卫工人、锅炉工人等体力劳动者或马拉松运动者、军训的军人等高强度运动者。

另外一种是人体产生的热量不多，但散热困难，从而引发中暑。如老人、孕妇、小孩等体弱者或有糖尿病、高血压病等基础病的老人等。

那中暑征兆是什么呢？

佘主任介绍，中暑分为轻度、中度和重度中暑，其中，重度中暑中有一种叫“热射病”，“热射病”的致死率高达40%—50%。虽然中暑发病突然，但其实有多明显征兆。佘主任强调，在高温环境下，出现了头晕、浑身大汗、乏力等症状时就要谨慎了，这些都是中暑的征兆。

中暑征兆：头晕、浑身大汗、乏力

轻度中暑：头晕、浑身大汗、乏力、呕吐、低烧38℃

中度中暑：昏迷、浑身大汗、乏力、呕吐、体温＞38℃

重度中暑：

1.热痉挛:中度中暑特征外+抽搐

2.热衰竭:抽搐+器官功能不全

3.热射病:多器官功能不全、体温＞40℃

出现中暑征兆该怎么办？

佘主任强调，随着全球气候变暖，气温逐年上升，近期欧洲还出现高温40℃以上的天气。大家一定要提高预防中暑的意识，遇到高温天气，一旦出现大汗淋漓、头晕、乏力等中暑征兆时，一定要脱离当前高温环境，注意休息和降温。可以将患者转移至通风阴凉处，多饮用凉盐水，以补充盐和水分的丧失，同时，可用湿冷毛巾反复擦拭患者四肢及颈部等处皮肤。如果出现了中度中暑征兆，特别是一些有基础疾病的患者，一定要高度重视，尽快到正规医院就诊，千万不可以为是普通中暑，而耽误治疗时间。因为有基础病的人中暑很可能会诱发其他疾病，引起多器官衰竭等。