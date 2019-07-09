常用医疗器械使用知识

问：常用体温计的种类有哪些？

答：玻璃体温计是最常见的体温计，它可使随体温升高的水银柱离开人体后保持原有位置，便于使用者随时观测。

电子式体温计利用某些物质的物理参数（如电阻、电压、电流等）与环境温度之间存在的确定关系，将体温以数字的形式显示出来。

红外线体温计通过测量耳朵鼓膜或额头的辐射温度，非接触性地实现对人体温度的测量。

电子体温计是利用感温元件（通常是用热敏电阻）的电阻值大小随环境温度的变化而变化的原理制成的。一般电子体温计由四部分组成，头部是感温部件，杆身是数字式温度显示器，侧面是电源开关按钮，末端是电池盒和盖。电子体温计读数直观、携带方便、小巧新颖、不易损坏，比普通玻璃体温计更易保管。

问：体温计测体温要掌握什么样的方法？

答：人体体温在清晨比较低，近傍晚则会稍高，所以一天内体温测量结果有轻微差距，这是正常的。

口温测量 将体温计感测头前端放在舌下，稍用力压住，测量时嘴要完全闭紧，其间不要说话。

腋温测量 将体温计感测头置于腋下最前端和身体平行的位置，手臂紧靠身体，确保体温计被皮肤完全覆盖且不受空气影响。正常腋温为35.0～37.0℃。

肛温测量 在体温计前端涂上水溶性润滑剂，将约1.5厘米的体温计前端插入肛门。

耳温测量 测量前将耳道内耳垢或异物清理干净，将耳朵轻轻向后拉以使耳道伸直，将侦测头放入耳道，按下测量键后即可读值。

额温测量 测量前将额头附近汗水或化妆品清理干净，将感温头对准眉心约1～3厘米的距离，按下测量键后即可读值。

问：血压计有哪些种类，各自特点是什么？

答：水银（汞）柱血压计的优点是耐用，测量血压值稳定，较精确；缺点是完全依赖人的主观性，重复性差，准确度依赖临床医护人员经验，外界噪声易干扰到对“柯氏音”的识别，携带不便。

电子血压计的优点是不需要掌握柯氏音听诊术，小巧轻便，使用简便易掌握，噪声小，无水银外漏风险，适合家庭自测或出差旅途中测量血压；缺点是灵敏度高，抗干扰性较差，容易受受检者的体位、上臂位置和袖带缠扎部位等因素的影响。

气压表式血压计优点是体积小、便于携带，无水银外漏风险；缺点是难以保证测压数据始终准确，必须定期与汞柱血压计进行校准，通常读数偏低。

问：血压计使用时应注意哪些事项？

答：依测量结果自我诊断治疗易有风险，应遵从医生指导。在普通心律失常（比如房性期前收缩、室性期前收缩及心房颤动等）的情况下测量会造成误差。请勿对袖带过度加压，否则会造成手臂瘀血或麻痹。患有严重血液循环障碍、血液疾病的患者，应在医生的指导下使用。

勿在血压计附近使用移动电话或其他发射电磁场的装置；勿对血压计的本体或袖带自行拆卸和改造。

测量时需保持正确测量姿势，并在温度适宜的房间内测量血压。测量前应至少休息15分钟以上，连续测量时，应至少间隔2分钟以上。在进食、饮酒、抽烟、运动和淋浴后，应至少等30分钟再开始测量。

问：肺活量计使用时需注意哪些事项？

答：测试者必须将显示器向上，不可倒置，不可堵住文氏管的出气口。

测试者要学会深呼吸气，避免耸肩提气，应该像闻花一样慢吸气；学会吸气后屏住气再对准口嘴吹气，防止此时从嘴部吸气。吹气时应徐徐用力，一气呵成，以免中途停顿，数据锁定。

使用时，应小心轻放，避免碰撞、摔打。测试过程中应保持文氏管的畅通，如有异物必须消除。测试结束后，要用酒精棉球擦拭气管部。

吹气嘴不能重复使用，以防交叉感染。吹气嘴的消毒可选用器械消毒液洗净浸泡3～5分钟，消毒后的吹气嘴可用清水冲净晾干，包装待用。停用时，应取出电池，以免电池腐蚀仪器。

问：听诊器的原理是什么？

答：听诊器的原理就是物质间振动传导至听诊器中的铝膜，改变了声音的频率、波长，达到了人耳“舒适”的范围，同时遮蔽了其他声音，“听”得更清楚。所谓“声音”就是物质间的相互振动传导，例如空气振动人耳中鼓膜等，转化为脑电流，人就听到了声音。其中人耳朵能感受的振动频率为20～20000Hz。

问：叩诊锤有什么作用？

答：人体的一切活动，从最原始的到最高级的，都是神经系统反射的结果，神经反射是人体生命活动的基本方式。一旦神经系统出现问题，就会出现病理反射。

病理反射是指中枢神经系统受到损害时才发生的异常反射。医生手持的橡皮锤，正是用来检查患者的异常反射情况的。比如在检查患者的膝反射时，让患者处于坐位，脚悬空放松，医生用叩诊锤叩击膝部。

正常人会引起股四头肌（大腿前面一块肌肉）收缩，小腿上举。这个反射称膝腱反射。膝腱反射的中枢在脊髓，因此，这一项检查不是检查膝部有没有病，而是检查脊髓反射中枢的膝反射是否正常。

肱二头肌腱反射、肱三头肌腱反射、桡骨膜反射、跟腱反射等，与膝反射一样，都是肌腱反射。正常情况下，肌腱反射是受高级神经系统的反馈和抑制的，所以接受叩击的手臂、腿和脚的肌肉不会产生过强或过弱的收缩，而且两侧反射的检查结果基本上应一致。

一侧膝腱反射减弱，可能是传出神经或脊髓神经根有病变；酒精中毒性神经炎，则多见有膝腱反射消失；腰椎间盘突出造成的坐骨神经损害以及小儿下肢瘫痪，都会引起跟腱反射减弱或丧失；脊髓横断挫伤（脊髓休克）时，由于脊髓失去高一级中枢神经的管理，会表现出一时性的反射全然消失。而脑血管病变时，由于大脑皮质丧失了对脊髓的控制，脊髓处于放任状态，就会出现肌腱反射亢进。