中国研究型医院学会运动医学专业委员会成立

7月5日，中国研究型医院学会运动医学专业委员会在上海成立。上海交通大学附属第六人民医院赵金忠教授当选主任委员，浙江大学医学院副院长欧阳宏伟教授等12名专家当选副主任委员，南京大学医学院副院长兼附属鼓楼医院运动医学与成人重建外科主任蒋青教授当选秘书长，该专委会共有140名专家组成。著名骨科专家、中国工程院院士戴尅戎教授等6名专家聘请为顾问（主要组成人员附后）。

中国研究型医院学会王发强会长、刘希华副会长兼秘书长，上海交通大学附属第六人民医院院长殷善开教授，上海交通大学转化医学办公室主任张显明，上海交通大学中国医院发展研究院副院长李国红，英国皇家工程院院士杨广中教授，香港威尔斯亲王医院运动医学科主任容树恒教授等出席成立大会并致辞。

随着群众性体育运动的普及和老龄化人口的增加，运动损伤以及骨关节退行性疾病等发生率也逐年增长，运动医学作为一个新的学科出现，不仅得到临床骨科及相关领域专家的高度重视，也备受到社会各界的广泛关注。为此，中国研究型医院学会委托赵金忠教授牵头，组织全国运动医学知名临床专家和大学相关研究机构专家一起，旨在通过搭建医、产、学、研、用和转化一体化平台，形成多学科、多专业的中心联合体，发挥创新、转化和引领作用，推动我国运动医学与国际前沿领域接轨。

专委会挂靠单位为上海交通大学附属第六人民医院，该院骨科、运动医学科是国家临床重点专科。主任委员赵金忠教授是该院运动医学科主任、骨科行政副主任，国家重点研发计划项目首席科学家，也是上海交大医疗机器人研究院等学术机构的兼聘教授。在临床上从事运动医学专科工作20余年，擅长各种复杂的肩、膝关节韧带的运动损伤治疗，并获上海医学科技一等奖等奖项；在研究上其专业团队承担了多项国家级课题，并致力于创新化产学研研究。

中国研究型医院学会运动医学专业委员会的成立，标志着我国运动医学发展和提高跨入到一个崭新起点，也是以多专业、多中心专家构成并成立的国家运动医学二级专科学会。委员会将在顾问专家的指导下，在主任委员、副主任委员的带领下，通过各位专家的共同努力，做出不平凡的事业。

附：中国研究型医院学会运动医学专业委员会主要组成人员名单

一、顾问6名（排名不分先后）

1. 戴尅戎：中国工程院院士，法国国家医学科学院外籍通信院士，终身教授，博士生导师，学科带头人

2. 张兴栋：四川大学教授，中国工程院院士，美国国家工程院外籍院士，中国生物材料学会名誉理事长，国际生物材料科学与工程学会联合会主席

3. 刘昌胜：中国科学院院士，上海大学校长，国家杰青，长江学者，教授，博士生导师

4. 杨广中：英国皇家工程院院士，帝国理工学院手术机器人实验室创始人，上海交通大学医疗机器人研究院院长

5. 冯世庆：天津医科大学总医院骨科主任、运动医学主任，天津市脊柱脊髓重点实验室主任，教授、博士生导师

6. 容树恒：香港威尔斯亲王医院运动医学科主任，中大医学院助理院长 (教育)，矫形外科及创伤学系主任

二、 主任委员

赵金忠：上海市第六人民医院运动医学科主任，骨科行政副主任，主任医师，教授，博士生导师

三、副主任委员12名（按照姓氏笔画排序）

1. 王金武：上海交通大学医学院附属第九人民医院骨科主任医师，民政部智能控制与康复技术重点实验室副主任，教授，博士生导师

2. 冯 华：北京积水潭医院，运动损伤科主任，主任医师，教授、博士生导师

3. 吕红斌：中南大学湘雅医院运动医学科主任，主任医师，教授，博士生导师

4. 刘 宇：上海体育学院科学研究院院长，教育部“长江学者”特聘教授，博士生导师

5. 李众利：中国人民解放军总医院骨科副主任，主任医师，教授、博士生导师

6. 余家阔：北京大学第三医院运动医学研究所常务副所长、膝关节外科主任，二级教授，博士后工作站教授，博士生导师

7. 陈疾忤：复旦大学华山医院，主任医师，教授，博士生导师

8. 欧阳宏伟：浙江大学医学院副院长，浙江大学爱丁堡大学联合学院（中方）院长，浙江大学组织与再生工程重点中心主任

9. 周广东：组织工程国家工程研究中心常务副主任，教授、研究员，博士生导师

10. 唐康来：陆军军医大学第一附属医院骨科运动医学中心主任，主任医师，教授、博士生导师

11. 蒋 青：南京大学医学院副院长，附属鼓楼医院运动医学与成人重建外科行政主任，教授、博士生导师

12. 樊俞波：国家康复辅具研究中心主任，附属康复医院院长，长江学者，教授，博士生导师

四、秘书长

蒋 青（兼）

（来源：中国研究型医院学会供稿）