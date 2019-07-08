面包也可能是“美味的陷阱”

走在大街上，如果遇到面包店，离很远就可以闻到面包的香味，面包的款式也是各种各样，水果、奶油、椰蓉等等，难免让人暗吞口水，但这些面包也可能是“美味的陷阱”。

我们在面包店里常见的软甜可口的夹馅面包，其热量、油脂量都偏高。从健康角度来讲，食用这种过度加工的面包，并不是健康的选择，如果想减肥，还是少尝试为好。

挑选面包一定要选择手感较硬的、味道较淡的、口感较粗的，这类面包一般油脂和脂肪含量都较低，且含有大量膳食纤维。不仅有利于肠道蠕动和消化吸收，食物纤维还会抑制身体中糖分及脂肪的吸收，防止肥胖。

面包中主推全麦面包，其中的“全麦”指的是没有去掉麸皮的麦类，比如小麦、大麦、燕麦等。全麦面包由全麦面粉加工后制成，从口感来说相对粗糙一些。但全麦面包中含有铁、镁、锌、维生素B、维生素E和纤维素等物质，营养价值高。另外，在食用时，如有条件可以准备一点生菜、番茄、小黄瓜夹着吃，营养会更加均衡。

挑选全麦面包时，不少人只要看到包装上标着“全麦”就认为自己买到的是全麦面包。全麦面包为褐色，切开后的内部断面上也有麸皮，并且麸皮越多，其膳食纤维的含量就越高。全麦面包的切面不像白面包一样蓬松且存在许多蜂窝状的气孔，而是看起来、摸起来会更加紧密。消费者在购买时应该首先看配料表，只有“全麦粉”排在配料表第一位的才是真正的全麦面包。

另外，很多上班族早上为了赶时间，面包从冰箱里拿出来连烤都不烤就往嘴里送。殊不知对于胃酸过多的人来说，面包片、馒头片等主食都是碳水化合物，这样吃下去往往会刺激胃酸分泌，加重泛酸。但如果把面包片、馒头片烤一烤再吃，就能起到“养胃”的作用。烤面包表面酥脆，香气散发，使得人们咀嚼次数也会相应增加，刺激饱腹中枢神经，吃少量即可获得饱腹感。而且烤焦的面包片和馒头片上会形成一层糊化层，这层物质可以中和胃酸、抑制胃酸分泌，起到保护胃黏膜的作用。但烤面包的火候也要注意，一般烤至橘红色或金黄色即可。

买面包讲究现吃现买，要选购新鲜日期的，保存时间也不宜太久。如果买的面包一次吃不完，在保质期内只需要室温保存即可，放在冰箱冷藏反而会加速面包中淀粉的老化。