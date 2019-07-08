糖尿病的治疗框架——“五驾马车”

本期节目：糖尿病患者控糖同时亟需尽早护心肾

糖尿病的总体治疗原则是预防、控制和延缓糖尿病急慢性并发症，最大限度维持或提高患者生活质量。在临床中，治疗框架是五架马车：糖尿病教育、饮食治疗、运动治疗、药物治疗、自我血糖监测。

第一，教育很重要。

要同时加强患者和家属的糖尿病知识教育，让他们清楚地意识到疾病的危害，对身体造成哪些影响，给家庭带来什么样的影响。这需要患者、家属和医生的共同努力。

第二，饮食治疗。

这是非常重要的环节。患者在进行长期的血糖监测外，要格外注意饮食问题。控制摄入的总热量、少食多餐、营养合理搭配、清淡饮食。不吃含单糖的食物，尽可能选择高纤维食品。

第三：运动治疗。

不要把运动变成负担。最简单的方式就是走路，每天走30分钟，保证一周5次，走到微微出汗，心率比往常稍快就可以。运动前要进行一些血压、血糖等的安全检查。

第四，药物治疗。

2型糖尿病的治疗药物主要有7大类：双胍类药物，改善胰岛素敏感性，增加胰岛素作用；磺脲类药物，促进胰岛素分泌，帮助降血糖；α葡萄糖苷酶抑制剂，抑制肠道糖的吸收；胰岛素增敏剂，改善体内葡萄糖作用；二肽基肽酶-4抑制剂，通过一些作用机制提高胰岛素水平，降低血糖；钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂，使体内过剩的能量通过小便排出去，从而起到降低血糖的作用；针剂注射类药物，如胰岛素及类似物等。

第五，自我血糖监测。

定期监测血糖可以使糖尿病患者准确了解血糖的变化情况，不仅有利于疾病的治疗和管理，还可以有效减少并发症的发生风险。

对于不同的病人，临床上要采取不同的治疗方法。但是，不管是哪种方法，生活方式干预一定是贯穿整个治疗过程的！改善不良生活方式，戒烟戒酒、管住嘴迈开腿，最重要的，不能擅自调药、加减药量，一定要遵医嘱。

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专家简介

贾伟平，上海交通大学附属第六人民医院内分泌代谢科教授、主任医师，博士生导师，973首席科学家。国家基层糖尿病防治管理办公室主任，上海市糖尿病临床医学中心主任，上海市糖尿病重点实验室主任，上海市糖尿病研究所所长，中华医学会糖尿病学会前主任委员、IDF-WPR执委。

擅长：糖尿病的个体化诊断治疗；肥胖和代谢综合症（即指肥胖、糖尿病、血脂异常、高血压中任何三项同时存在的患者）的诊断与治疗。

出诊时间：周二上午