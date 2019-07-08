医生！为什么不能马上给我做手术！

在临床工作中，经常碰到一些肿瘤患者和家属，急吼吼的要求立即做手术，认为手术是挽救患者生命的唯一方式。可一听说建议其先做新辅助治疗再做手术，就把头摇得像拨浪鼓，还在心底嘀咕是不是这家医院技术水平不行，有的还偷偷的联系转院。

这里有些观念和误会需要澄清，医生建议，不要急着做手术，把综合治疗计划好比做手术更重要，世上没有后悔药，有些治疗时机丧失掉就不会再来了。

为什么要先进行新辅助治疗？

新辅助治疗最早应用于不可手术的晚期胃癌患者，因为这些患者只能接受化疗。但人们发现，经过化疗后，对化疗药物敏感的肿瘤细胞退变坏死，肿瘤缩小，又给了患者手术切除肿瘤的机会，同时，也可以改善患者的预后。

目前，新辅助治疗的治疗范围已由不可切除的晚期癌肿扩展到早期、中期癌肿。由胃癌扩展到乳腺癌、食管癌、肺癌、胃癌、结直肠癌、胃肠道间质瘤、胰腺癌、前列腺癌、肾癌、卵巢癌、宫颈癌等等，几乎所有的需术后辅助治疗的恶性肿瘤都可以先进行新辅助治疗。

新辅助治疗的治疗方法也由单一使用化疗扩展到使用内分泌治疗、靶向治疗、介入治疗、免疫治疗。

新辅助治疗到底有哪些优势呢？

1，新辅助治疗可实现术前肿瘤的“降期”、“降体积”，部分肿瘤可达到病理学上的完全消退，可使无法切除的肿瘤得以切除，使姑息切除的肿瘤得以根治。

2，增加手术的选择方式，改善患者的生存质量，如本来不能保留乳腺及肛门的患者得以保乳、保肛等。

3，降低术中肿瘤细胞脱落种植的机会。

4，降低肿瘤细胞的增殖、侵袭活性，减少肿瘤细胞种植存活的机会，可降低局部复发率，并有提高生存率的趋势。

5，早期了解治疗的反应性及肿瘤的生物学行为，减少进一步治疗的毒副反应。

6，新辅助治疗还可剔除一些不适宜手术治疗的病例，为肿瘤个体化治疗最优方案的制定创造条件和提供依据。

7，有研究认为术前的新辅助治疗优于术后的辅助治疗。

新辅助治疗也可能有如下缺点：

一是，新辅助治疗所致的疤痕和纤维组织可增加手术的难度。

再者，少数患者不能从新辅助治疗中获益。这就需要临床医生在新辅助治疗过程中，密切监测原发肿瘤及淋巴结的反应情况，评估治疗的疗效，筛选疗效差的病人，使其免受不必要的治疗及相关的毒副反应。

说了这么多，当了解了新辅助治疗以后，就不会再一味催着医生做手术了。

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专家简介：

崔伟，解放军总医院第七医学中心普通外科副主任医师，外科学博士，全军普外专业委员会微创学组委员，北京市医学会外科学分会疝与腹壁外科学组委员，《中华普外科手术学杂志（电子版）》编委，从事普通外科工作15年。

擅长：重点方向为甲乳疾患，胃肠道肿瘤，肛肠常见疾病诊治。

出诊时间：周一下午专家门诊。