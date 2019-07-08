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这些血栓会长在心脏里，一旦脱落，可能诱发脑梗！

2019年07月08日09:55 来源：人民网-健康时报

血栓通常被认为是血管中形成的“血块”， 阻止着血液的流动，在冠心病患者，血栓会导致给心脏供血的冠状动脉完全堵塞，引起心肌梗死。除了在血管里，其实在心脏中也会有血栓出没，带来中风危险！

华中科技大学同济医学院附属同济医院心脏大血管外科副主任程才介绍，“这些血栓最容易长在左心耳(左心房右前方向前突出的部分)，左心耳和左心房是心脏的一个蓄水池，心房里的血液会排到心室。当心耳里有血栓时，会长期潜伏在心脏中，随着心脏跳动，血栓随时可能脱落，一旦脱落，大部分血栓会快速跑到大脑，诱发脑梗，剩余的20%会跑到全身的其他部位，引起栓塞，危害极大。”

我们的心脏共有四个瓣膜，在心脏里相当于控制血液流动的阀门。很多疾病会导致瓣膜病变，我们国家最常见的瓣膜疾病是风湿性心脏病，这一类疾病会引起二尖瓣严重狭窄，从而导致血液无法顺畅的流动。如不及时治疗，还会产生一种叫“房颤”的心律不齐。二尖瓣狭窄和并房颤，很容易在左心耳等表面不平滑的地方形成血栓。

程才提醒，得了瓣膜病和房颤，千万不要因为症状还可以耐受就忽视治疗，该吃抗凝药就吃，该手术就手术，避免引发心脏血栓的发生及脱落。（毛圆圆）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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