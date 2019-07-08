护眼灯能护眼？戴OK镜能治愈近视？眼科专家击破8大护眼谣言

本文专家：

杨永升 中国中医科学院眼科医院副主任医师

翟长斌 北京同仁医院屈光中心主任医师

有些家长为了让孩子的近视发展得慢一些，想尽办法，如只让孩子上课时戴眼镜、购买价格昂贵的护眼灯等。那么，这样的做法对孩子的视力有帮助吗?如何帮助孩子延缓近视发展?来听听专家怎么说。

谣言1：宝宝眼睛水汪汪是好事

杨永升：眼睛过于“水汪汪”可不一定是好事，一直处于这种状态的话很可能表明这是眼睛存在一定疾病或病变，这可不能小视。比如宝宝眼睛水汪汪的同时，伴随眼屎变多，可能证明他的眼睛有炎症，最常见的就是泪道堵塞或者结膜炎，尤其注意春季卡他性结膜炎。

如果孩子出现频繁眨眼，眼睛水润的现象的话，很有可能就是发生倒睫的症状，这时睫毛就会“反其道而行”，一直长到向眼睛的方向，还有可能刺向眼球。妈妈们发现宝宝们眼睛的问题，及时就医，别让宝宝们留下终身的遗憾。

谣言2：戴太阳镜扮靓潮娃没关系

杨永升：有些家长觉得孩子戴太阳镜就是玩，样式好看就行，这种认识是非常错误的。在强光下瞳孔会缩小，暗光下瞳孔会放大。劣质的太阳镜防紫外线功能较差，颜色过深的镜片会使入射光强度降低，令瞳孔扩大，此时没被阻挡的紫外线更易损伤眼睛。

实际上，6岁以下儿童非强光线下并不适合戴太阳镜，尤其是3岁以下的儿童，这是因为孩子视觉功能还未发育成熟，需更多明亮光线及清晰物象刺激，戴上太阳镜眼底黄斑区不能得到有效的刺激会影响视觉发育。当然夏日强光下户外游玩还是建议戴合适的质量好的太阳镜避免紫外线或其它光线对眼睛的损伤。

谣言3：耳朵穴位贴能治近视

杨永升：耳朵上的穴位贴属于中医疗法，但其实对治疗近视作用效果不明显，只是帮助按摩、缓解压力，防治近视作用并不大。近视是人眼在放松，没有产生调节的基础上，平行光线经眼部整个屈光系统折射后焦点落在视网膜之前的模糊像的状态。

真正想要摘掉眼镜，目前只能通过手术治疗或者角膜塑形镜来矫正，但是发育阶段的青少年不建议做近视眼手术。

谣言4：只有学习时才戴眼镜

翟长斌：学习时再戴眼镜就行，这是流传最广的错误认识。其实，是否戴眼镜并不是影响近视度数加深的原因。配戴眼镜是为了对近视进行矫正，不仅不会增加近视度数，还对近视的发展有阻碍作用。如果孩子已经发展为真性近视，是可以戴眼镜的。不戴眼镜反而会促进近视的发展，如果看东西一直是模糊的，反而容易使眼轴增长，近视发展更快。

因此，应注意及时并长期配戴眼镜。此外，要注意的是，近视镜戴上两三年要及时更换，现在很多镜片都是树脂镜片，会受到温度、照射的影响，出现老化的情况导致透光率下降。

谣言5：护眼灯能“护眼”

翟长斌：护眼灯的实际意义并不大。市场上的护眼灯虽然对眼睛无害，但对近视的防控没有绝对价值。部分护眼灯光线谱里可减少蓝光，减缓视疲劳，但对孩子来说，护眼的关键还是在于良好的用眼卫生习惯，增加体育运动，减少用眼时间。科学的用眼方法比各类护眼灯都能有效预防近视。

谣言6：孩子近视戴OK镜能治愈

翟长斌：OK镜也就是角膜塑形镜，通过夜间佩戴，改变角膜形态的方式来治疗近视。虽然不能完全阻断近视的发展，也不能使现有的近视度数消失，却可以起到延缓近视发展的辅助作用。

佩戴OK镜孩子应满足以下几个条件：孩子8岁以上且近视度数在600度以下，无眼部疾病、无眼部炎症等方可适配。国家对OK镜有严格的监管，佩戴OK镜必须要有医生的处方。

谣言7：电子屏对视力影响不大

翟长斌：长时间近距离用眼是造成近视的重要原因。孩子使用电子产品时，为了看清上面的图像文字，必须让眼睛睫状肌频繁调节运动，时间长了就会导致视疲劳，而且眼睛长时间距离屏幕越近，孩子需要动用的眼睛调节力越大，越容易形成近视。

家长应尽量避免孩子使用电子产品，减少其使用的时间和次数，每次最好不要超过1小时。

谣言8：吃猪肝能明目是忽悠

翟长斌：民间素有“吃猪肝明目”的说法，也有的家长认为多吃胡萝卜也能够帮助保护眼睛。这些做法都是有一定道理的。

胡萝卜、玉米等含有维生素A、叶黄素、B族维生素的食物进入人体后，可以帮助补充眼底维生素，起到营养视神经的作用。而维生素A又多储存于肝脏，因此“吃猪肝明目”是有一定道理的。

但孩子的饮食要多样化，如果偏食严重，任何一个微量元素的缺乏都可能对眼睛营养造成影响。有条件的家庭可以选择含有这些营养素的营养品，如提纯的叶黄素等。