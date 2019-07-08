落枕脖子痛怎么办？三大穴位一分钟缓解

本文专家：天津中医药大学第一附属医院 萧玮泽

颈部疼痛，活动受限……落枕常让人困扰不已。其实，只需要简单的三步，便能立即缓解落枕症状。

中医认为，落枕多因风寒侵袭颈项及背部，加之睡眠姿势不当，或枕头高低不适，导致寒凝经脉、气血不和、筋脉拘急，出现颈部疼痛、活动受限的症状。

找对三个穴位，按压半分至一分钟，即可缓解。

拇指按天鼎

位置：正坐，头微侧仰，喉结旁开3寸，约为四指宽，约当胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间的扶突穴，再从扶突穴直下1寸，当胸锁乳突肌后缘处取穴)。

方法：使自身头部向前偏斜45度，拇指旋即向内后方按压约0.5 分钟。

拇指按缺盆

位置：坐位。仰头，锁骨上方有一凹陷(锁骨上窝)，凹陷中点，按之酸胀处即为此穴，据中线约4寸。

方法：逐渐按压0.5分钟。如系后背疼痛者，可持续向内后侧按压。

患侧对侧拇指按中府

位置：正坐位，以手叉腰，先取锁骨外端(肩峰端)下方凹陷处的云门，当云门直下约1寸，与第1肋间隙平齐处是穴。

方法：找到穴位并逐渐加重力度按压1分钟，使掌心微微发热有胀感。