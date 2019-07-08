爱打呼噜需警惕！瑞典研究称长期打鼾可诱发多种疾病

当今社会，在生活和工作的巨大压力下，很多人的睡眠质量都比较差，睡着之后还容易出现打呼噜的症状。这不仅影响身边人的休息，甚至还会危害自身身体健康。法国健康杂志《medisite》援引最新研究结果称，经常打呼噜可能会引发多种呼吸系统疾病。

瑞典于默奥大学的一项最新研究表明，长期打鼾会引发上呼吸道疾病、吞咽功能障碍以及阻塞性睡眠呼吸暂停等病症。而阻塞性睡眠呼吸暂停是一种严重的疾病，通常伴随着上呼吸道反复阻塞，导致人在睡眠时呼吸暂停。此外，这种疾病也会增加患心血管疾病的风险。

研究员针对经常打鼾的人与患有睡眠呼吸暂停综合征的人做了一项对比试验。结果显示，这些人上呼吸道中的神经肌肉病变十分明显，而且软腭的神经和肌肉也受到了损伤。因为缺少“安静的睡眠”，人体就难以修复受损的组织，从而形成不正常的肌肉组织。

目前，研究员正在努力寻找治愈这些呼吸系统疾病的方法。他们已开始培养一些肌肉组织和神经细胞，并将其置于一个处于震动状态的有害环境中，从而模拟人体肌肉受损的过程，以便研发新的治疗方法。(李亚茹)