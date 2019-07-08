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英国研究建议中风患者多听音乐 有助于认知恢复

2019年07月08日09:39 来源：环球网

中风，又称作脑血管意外，是指脑部缺血造成的脑细胞死亡。中风后将带来一系列问题，面对这些后遗症应该怎么做呢？据法国健康杂志《TOPSANTé》报道，《国际中风期刊》刊登了一项英国大学的最新研究称，中风病人应该多听音乐，这样有助于恢复认知功能，缓解中风后遗症。

来自英国格拉斯哥大学、爱丁堡大学、东安格利亚大学等的研究员们将72名中风患者随机分成3组，进行为期8周的研究。这些中风患者在出院康复期内被分成三组，分别被要求每天听一小时音乐，十分专注地听一小时音乐，或听一小时有声读物。研究人员在每天试验结束后同时检测这三组人的认知功能及情绪状况。

研究结果表明，听音乐除了能使中风患者放松之外，还有助于恢复记忆及认知功能，听音乐比听有声读物更为有效。而专注地听音乐可以使患者感到更为放松，注意力更集中，能够更好地控制情绪。

格拉斯哥大学健康与福利研究所的研究员莎杜 巴依拉表示，许多的中风患者都容易伴有抑郁或焦虑症状，不利于身体康复。专注地听音乐有利于使患者集中注意力，减少不良情绪的影响，帮助其恢复认知功能。(刘佳俊)

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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