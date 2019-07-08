想减肥却管不住嘴？日本健康食法让你又瘦又美

我们都知道吃八分饱最好，但大部分人都做不到，往往边吃美食边“扎心”。那么不如学习一下日本的健康食法，既可以满足美食欲，又不容易发胖。日本livedoor新闻网介绍的这种“替换增量食法技巧”只需将增重的食材与不增重的替换，或加入不增重的食材来填补你的胃。

增量食法使用食材有哪些

菜花、豆腐、细魔芋粉丝、豆腐渣、干萝卜、蘑菇、煮大豆、炸豆腐、车麸(烤面筋的一种)、干萝卜、毛豆、西葫芦、冻豆腐、西兰花、魔芋。

坚持按照以下4个技巧进食一定胖不了哦

技巧1

在饭中加入可增量食材

对于那些如果饭吃得少就得不到满足感的人，就还是按照平时饭量，再加入增量的的食物来增加饭量。特别是，菜花、蘑菇、干萝卜和水煮大豆，这些和米饭都是绝配。

技巧2

增加蔬菜比重

增加蔬菜的分量会大大提高满足感。特别推荐的是，在肉菜中灵活加入增量食材，给人一种大分量的视觉感。比如，用切薄的里脊肉包裹过水的冻豆腐后再烧制。利用这样简单的方法，在低脂肪的基础上还可以大幅降低卡路里。

技巧3

选择类似肉的食材大幅降低脂肪和卡路里摄入

如果想大大降低脂肪的摄取量，用像五花肉这样高脂肪的肉类做成的料理就需要下一番功夫了。可以用类似肉的食材来代替肉类。它们都含有超低脂肪和低卡路里。可以和肉类完全替换的绝佳组合有，炸豆腐、冻豆腐或车麸、魔芋。它们经常可以用来代替烤肉和肉糜。

技巧4

将主食换成低糖食物大大降低糖类摄入

如果要大幅降低糖类摄取量，就将米饭或是面类等主食换成低糖的食材吧。有嚼劲的豆类或切碎的根菜类、菜花、西兰花等都是代替米饭最合适不过的食材了。代替面类的话，就推荐细魔芋粉丝了。在烹饪之前如果先将细魔芋粉丝焯一下然后再用煎锅干炒的话，其独特的腥味就可以去除了。(薛堰之)