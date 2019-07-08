经常肌肉酸痛没精神？当心是慢性疲劳综合征在作祟

你是否有过这样的经历：一早醒来便肌肉酸痛疲惫不堪，每动一下仿佛都是在和身心作斗争。美国时尚杂志《COSMOPOLITAN》提醒人们，经常出现这种情况要注意，这可能是慢性疲劳综合征的表现。

慢性疲劳综合征通常与其他疾病相关联，如病毒感染、功能性结肠病等，其病症表现为即便长时间休息，仍然感到持续性疲劳。慢性疲劳综合征会引发很多问题，但人们对它的了解非常有限，甚至专业医生也会出现误诊。

慢性疲劳综合征的起因大多是由于生活方式不当。人长期处于压力之下，总是累到筋疲力尽或者睡眠不良，疲惫逐渐累积，就可能引发慢性疲劳综合征。一般来说，患者可以从自己的生活习惯中寻找到病因。如果实在找不到具体原因，就需要求助医生。大多数慢性疲劳并不严重，治疗的关键在于防止过度劳累、压力太大，努力保持平静规律的生活，必要时可借助药物减轻肌肉酸痛，或进行温和的抗抑郁治疗。(沈梦瑶)