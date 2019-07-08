表面开心内心痛苦？可能是微笑抑郁症在作祟！

有这样一类人，他们总是向周围的人隐藏自己的负面情绪，表面看似开心，过着与正常人一样的生活，但内心实则抑郁。事实上，他们有可能患了微笑抑郁症。法国健康杂志《TOPSANTE》就此带来了几位专家的解析，帮助人们更好地认知这种心理疾病。

美国剑桥大学的博士奥丽维娅 雷米斯(Olivia Reme)近期曾发表了一篇题为《微笑抑郁症，当微笑隐藏了痛苦》的文章，引起人们对微笑抑郁症的关注。致力于焦虑和抑郁研究的雷米斯认为，微笑抑郁症属于非典型抑郁症。

事实上，早在2014年，临床心理学家丽塔 拉博内(Rita Labeaune)就在一篇文章中提到了微笑抑郁症。她指出，微笑抑郁症通常难以被察觉，患者往往会忽视自己的感受。他们甚至意识不到自己患有抑郁或者担心被视为弱者而不承认。

精神病专家安托万 佩利索洛(Antoine Pelissolo)则表示，微笑抑郁症是精神病学术语，患者表现出与一般抑郁症相反的症状：一般不哭，因为他们隔绝了自己的情感;倾向于以积极的一面示人而隐藏自己真实的状态。但它是一种常见的疾病，并不需要特殊治疗。所以不应将微笑抑郁症归属于非典型抑郁症。

佩利索洛还指出，微笑抑郁症的症状是多种多样的，其主要症状是悲伤和对事物缺乏兴趣。只有多个症状同时出现才可以确诊。所以，精神病专家和心理治疗师不能仅从表面进行判断，而要在多次治疗过程中根据不同症状进行诊断。(李亚茹)