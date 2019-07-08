白菜汤饮食能减肥？听听专家怎么说

白菜汤饮食是指坚持3到7天只吃白菜汤和1到2种其他食物，只喝水、茶或咖啡的短期减重方法。美国时尚杂志《COSMOPOLITAN》杂志指出，这种饮食确实可以帮助快速减轻体重，但仅仅是短期的，而且有许多缺点，一起了解清楚后再做决定吧。

除了每天吃白菜汤，饮食第一天可以吃除香蕉以外的水果。第二天吃些蔬菜，但不要吃水果。第三天水果和蔬菜都可以吃。第四天搭配脱脂牛奶和香蕉。第五天吃点牛肉和新鲜的西红柿。第六天可以用鸡肉代替牛肉，同时吃点蔬菜。最后一天可以摄入淀粉类食物，同时在汤里加一点米饭、蔬菜和果汁。

据称，坚持白菜汤饮食一周可以减掉4到7斤体重。但有专家指出，在快速减重的同时，白菜汤饮食也有许多缺点。首先，卡路里摄入量过低容易导致疲劳甚至眩晕。同时，由于缺乏蛋白质摄入，许多人在白菜汤饮食期间消耗的是肌肉而不是脂肪。而且这段期间人体会缺少镁、铁等必需营养的摄入。最后，在绝大多数情况下，人体正常进食后体重就会立即恢复。因此，白菜汤饮食可以在特殊情况下作为短期减重的方法，但不建议作为长期的减肥方案。