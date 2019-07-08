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看恐怖片还能减肥？英国研究称事实确实如此!

刘佳俊

2019年07月08日09:33 来源：环球网

为了减肥，人们通常需要平衡膳食、加强体育锻炼、调整生活节奏，那么除此之外还有别的方式吗？据时尚杂志《COSMOPOLITAN》法国版报道，英国威斯敏斯特大学一项研究发现，观看恐怖片能够加速燃烧卡路里，从而达到减肥效果。

研究发现，当人们感到恐惧时，将会心跳加快、紧张感倍增，从而加速燃烧卡路里。研究人员通过试验发现，人们在观看完美国导演斯坦利 库布里克执导的恐怖片《闪灵》后，可能消耗184卡路里，相当于步行40分钟所消耗的卡路里数量。研究结果表明，观看恐怖片时脂肪燃烧的速度比看其他类型的节目更快。

此前还有研究发现，看恐怖片除了会加速脂肪燃烧外，还将降低患传染病的风险。观看恐怖片时所产生的恐惧感及紧张感会加速体内白细胞循环，从而限制病毒传播。而影片过程中的惊险及悬疑画面将使人肾上腺素上升、神经紧张，从而在电影结束后让观众感到更为放松。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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