2019中国医院影响力排行榜肿瘤专业发布会举办

7月6日，由医信天下互联网医学标准委员会牵头，联合中关村精准医学基金会、中国医药新闻信息协会健康传播共享中心、医信天下医学博物馆、北京医信天下数据技术有限公司在京举办了“2019中国医院影响力排行榜肿瘤专业发布会暨500肿瘤专业影响力医生发布会”。

原卫生部副部长张凤楼表示，依靠科技进步管理医院，使国家监管医院的办法增多，管理监控医院力度也加强了。

医信天下互联网医学标准委员会主任徐立水作了题为《参与互联网医学革命是荣幸也是幸运》的主旨演讲。

随后，医信天下互联网医学标准委员会肿瘤专业分会成立仪式举行，聘任云南省肿瘤医院黄云超院长为肿瘤专业主任委员，江南大学附属医院华东院长为副主任委员。云南省肿瘤医院、武汉大学人民院肿瘤中心被评为中国医院影响力肿瘤专业热点团队。

江南大学附属医院院长华东获德上医学医院管理优秀奖，首都医科大学附属同仁医院乳腺肿瘤中心主任关山和武汉大学人民医院肿瘤中心主任宋启斌获德上医学医学创新领袖奖，江苏省人民医院王学浩院士获德上医学医学科研优秀奖。获奖者分享了在肿瘤专业经验以及医学大数据发展对医疗行业发展促进重要性见解。关山从专业的角度阐述了现代乳腺癌治疗方法的发展以及我国乳腺癌的发病情况，我国妇女乳腺癌确诊早期诊断率不足 30%，并且我国存在妇女防癌意识差，乳腺癌普查不规范、不普及，发现的早期乳腺癌比率低的问题，呼吁全国女性关注乳腺健康。宋启斌向与会嘉宾展示了武汉大学人民医院肿瘤中心的建设情况。

大会发布了《2019中国医院影响力排行榜》肿瘤专业榜单，榜单排名显示，北京肿瘤专业影响力较大，上榜医院较多，江苏浙江沿海发达地区学术力量也非常强，四川云南湖北等省医院肿瘤专业学术提高快，黑吉辽和西安的肿瘤专业水平非常好。

健康报社编委、融合媒体新闻中心主编陈会扬对2019年医疗相关舆情进行了整理分析，并就在医疗行业中怎样引导正向舆论、避免负面舆情爆发做了精彩的分享。原北京市医改办处长王友学以《对当前医保重点工作和医保大数据工作的相关思考》为题，对整个医疗行业医保大数据工作的重点难点进行了深度剖析。

最后，大会发布了《医信天下大健康发展趋势报告（2018）》，分析了全国各专业各省直辖市的医生分布情况。