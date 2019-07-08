澳研究说电子烟让年轻人更可能尝试传统香烟

新华社悉尼7月6日电澳大利亚一项新研究说，在从未吸过传统香烟的年轻人中，那些正在吸电子烟的人更可能尝试传统香烟。研究人员因此呼吁有关电子烟的监管政策要注意保护年轻人。

澳大利亚柯廷大学等机构研究人员在新一期《国际药物政策杂志》上发表的报告说，他们用问卷方式调查了519名从未吸过传统香烟的、年龄在18岁至25岁间的澳年轻人，调查内容包括这些年轻人吸电子烟的情况和吸传统香烟的意向等。

结果显示，受访者中有20%的人尝试过电子烟；目前正在使用电子烟的受访者中有60%表示未来可能或肯定会尝试传统香烟。

研究人员指出，与从未吸过电子烟的人相比，吸过电子烟的澳年轻人更加可能开始吸传统香烟。分析显示，即使只是尝试了两三口电子烟，也有可能增加澳年轻人开始吸传统香烟的可能性。

该研究的第一作者、柯廷大学的米歇尔·珺恩里斯博士说，一些电子烟的支持者认为对电子烟的监管应该放松，但这项研究显示，在制定有关公共健康政策时，还是要注意保护未成年人和年轻人免受相关危害。此外，尽管电子烟对身体健康的危害比传统香烟小，但它仍然含有很多有害物质，应尽量避免吸入。