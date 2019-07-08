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中风后牢记安睡“八要点”

火箭军特色医学中心 莫鹏

2019年07月08日08:54 来源：健康报网

73岁的张大爷因患脑中风，在医院及时接受了溶栓治疗，最终转危为安。可出院后总是晚上失眠，白天困倦想睡觉，以至于睡眠出现了日夜颠倒,即便每天服药，睡眠生物钟也没调过来。让人意想不到的是，张大爷由于严重睡眠颠倒，不久又一次中风发作。

火箭军特色医学中心血管神经外科姜卫剑教授说，很多中风病人会出现大脑功能减退，对外界环境不敏感，总是迷迷糊糊，有时辨别不出白天黑夜，以至于出现夜里睡不着、白天睡不醒的现象。这种日间过度倦睡征是睡眠障碍的一种表现，严重影响中风后康复，是导致中风再发的因素之一。

对于中风患者来说，长时间的睡眠障碍，既是生理功能的不协调，又是大脑器质性病变的一种表现，会加速人体衰老，对康复不利。因此，中风病人要做到合理睡眠、定点睡眠。

1.白天可听听收音机、浇浇花、打打牌、聊聊天等，让外界环境刺激大脑，使大脑处于兴奋状态，白天就不容易睡着，达到调节睡眠的目的。

2.晚上10点钟上床睡觉，次日早晨6点钟起床，养成按时睡眠的习惯，逐渐形成条件反射。睡眠不足，容易焦虑烦躁，白天可午睡1小时左右。

3.睡前不要长时间看电视，不要喝浓茶，不要说话过久，睡前先排尿。

4.如出现严重睡眠颠倒，可适当服用安眠药、镇静剂等，但不宜长服，以免产生依赖性。

5.对于中风后出现睡眠颠倒的老人来说，喝水的时间很有讲究，要在睡觉前三小时喝水（一次不超过300毫升），以减少夜间排尿次数。

6.要保持稳定的情绪，多与人交流，树立战胜疾病的信心，积极参加力所能及的社会活动。

7.日常饮食要合理，食物要低油、低盐、低糖，每日摄取食物总热量不超过1500千卡，多选择瘦肉、鱼虾、豆制品等含胆固醇较低的食物。

8.要适度运动锻炼，可在家做肢体锻炼、眼保健操，天气暖和时可在室外打太极、跳广场舞、踢毽子等，但锻炼时间不宜过长，不超过40分钟。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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