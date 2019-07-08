溺水是儿童第一位死因 暑期严守儿童涉水安全

暑期又要到了，近日中国疾控中心发布警示，提醒广大家长及小朋友们，泳池、水边、海边玩耍隐患多多，要做好防护，警惕儿童溺水的发生。

溺水是我国儿童的第一位致死原因。中国疾控中心专家指出，儿童溺水可以预防，我们需要做到有效防护：

1.如果房屋周围有开放性水域，应在院子或通向室外的房门安装护栏，以避免幼儿自行外出。

2.确保带你的孩子去正规的泳池游泳。

3.在下水前，确保你的孩子已经掌握关于水安全的技能；并确保你的孩子已做好热身运动。

4.如果你与你的孩子一起在水中游泳，那么，必须让你的孩子待在你一臂以内的范围里。

5.如果孩子自己下水游泳，那么，你需要时刻有效看护。

6.儿童的水上游泳玩具不能替代标准的漂浮装备。

7.如果你带着孩子去海滩玩水或游泳，你必须要做到时刻看护。

8.若多人一起到海边游泳, 必须指派人员轮流看管孩子。

9.若在海中游泳，一定要让孩子穿上安全、合格并且适合孩子体型大小的救生衣，并扣好所有的扣带。

10.教授孩子泳池游泳和在开放水域游泳的差异，如不均匀的海浪等。

11.如果带孩子一起坐船，家长和孩子一定都要穿救生衣，并保证扣好所有的扣带。

还有重要的一点不能忘记，就是一定要教育你的孩子关于溺水预防。措施包括：

1.告知你的孩子应在家长或成年监护人的看管下参加水上活动。不允许单独或与其他伙伴一起去水边玩耍或游泳。

2.告知你的孩子去正规的游泳场所游泳。水塘、水渠、江河不可以游泳，即使有人在游泳，也不能去没有游泳管理员、非专门开设的水域游泳。

3.告知你的孩子如果发现同伴溺水了，他需要这样做：大声呼喊，将周围的救生圈等扔给溺水者，但不要下水！

关于溺水的知识，很多家长还存在以下误区，请端正认知。

误区一：充气的水上玩具、游泳圈，可以很好保护水中的孩子。这是错误的认知。充气的塑料水上玩具、游泳圈不是专业用的漂浮装备和专门为救生设计的救生器材，只是一种帮助孩子暂时浮在水面的辅助工具，当水流发生变化，或孩子自己没有抓住时，孩子就会发生溺水。常发生的事故是，充气水上玩具、游泳圈在水的推动下突然翻过孩子的头，或是充气水上玩具、游泳圈突然漏气了，而引发溺水事件。所以，家长们一定要记住的是，没有任何设备可以替代成人的监护。

误区二：泳池监护员可以监护好我的孩子。泳池监护员的主要职责是维护整个泳池有序，游泳者可以安全地在泳池中游泳。同时，当发生意外时，他能第一时间给予救助。为此，他无法做到专门时时盯着看你的孩子游泳的状况，而时时有效看护水中的孩子，是作为家长的第一责任。

误区三：孩子发生溺水时，会拼命拍水或大喊，所以能被及时发现。孩子发生溺水时，实际不一定拼命拍水或大喊，而是无声的，甚至可能是站着不动，或低头在水下不动的，而你可能还以为他在练习憋气。因此，孩子在水中家长一定要时刻看护。