当心！奶茶甜食薯片易引发儿童头痛

头痛在儿科门诊尤其是小儿神经科门诊患者中是常见症状。据统计，15岁以下的孩子有高达75％曾经经历过很明显的头痛。症状轻者如感冒鼻塞导致头痛，如果是严重者可能是脑瘤作祟所导致。

在临床上常将头痛分成急性头痛、急性复发性头痛、慢性渐进性头痛与慢性非渐进性头痛，其中慢性渐进性头痛的背后可能隐藏着严重问题，最令人担心的就是脑瘤。

家长在面对小孩头痛时，如果出现下列征兆可能是脑瘤引起所谓的危险性头痛，应特别留意的危险讯号如下：

清晨时发生头痛或头痛加剧，有时令人睡梦中痛醒；如果合并恶心、呕吐，在清晨时更为严重；神经学检查异常(例如复视、视乳头水肿、步态不稳、局部神经症状)；精神状态或行为举止有所改变；头痛到会影响日常生活功能(例如学校功课突然变差许多)；头痛的程度及频率日益增加。

另外，儿童偏头痛也是常见问题，也称作血管性头痛，临床症状的特性属于阵发性头痛，不发作时完全没有症状，常合并腹痛、恶心、呕吐的胃肠症状，常常是一边或两边太阳穴部位的搏动性疼痛，休息后头痛通常可完全缓解。

如果是经常头痛的孩子，在平常生活起居应避免剧烈运动和头部冲击。还要注意奶茶等含咖啡因的饮品，以及巧克力、起司等甜食对儿童头痛的影响。

家长常忽略红茶、奶茶、可乐等饮料所含的咖啡因，对成人可能没有太大的作用，但对儿童来说，却具有明显的血管收缩作用，容易引发头痛，不宜多喝。很多甜食、巧克力或起司、腌制培根等食物，因影响血糖变化或含酪氨酸，较易引起脑中微细血管变化而导致头痛，薯片、泡面等因有味精，也易引发偏头痛。（曹淑芬）