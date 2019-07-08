这些防晒误区 “黑”你没商量

夏天骄阳似火，防晒成了女人们津津乐道的话题，防晒服、遮阳伞、防晒剂（防晒霜）……各种防晒方式层出不穷。然而，关于防晒的谣言和误区也开始萌芽和滋长。

误区1 防晒引发维生素D缺乏？

众所周知，阳光中的紫外线有助于人体合成维生素D3，促进钙在骨骼上的沉积。网上也流传着 “涂了防晒剂会导致缺钙”的说法。这让很多人在防晒还是要钙之间左右为难。

“绝大多数人都非常注重面部防晒。实际上，外出活动时，我们除了面部裸露在外，还有手、胳膊、腿等部位也或多或少会暴露在阳光下。只需要几分钟的时间，哪怕阳光只是散射而非直射，就足够这些部位的皮肤合成人体日常所需的维生素D3了”。中国医科大学附属第一医院皮肤科主任医师李远宏介绍说，通常防晒剂是有时效的，其防晒效果随时间延长而逐渐降低，因此即便将所有裸露的部位都涂抹了防晒剂，也无需担心会导致维生素D3缺乏。

误区2 穿防晒服不必涂防晒剂？

轻薄、透气的布料再加上防晒的标签，让防晒服看似成为了炎炎夏日的完美选择。很多女性认为穿了防晒服就无须涂抹防晒剂，穿了防晒服当真可以高枕无忧吗？

“并非所有材质的织物都有良好的防晒效果。”李远宏解释说，市售的轻、透防晒衣物起到的防晒效果十分有限。因此，穿防晒服再配合涂抹防晒剂才是科学的选择，尤其是长时间在户外的人更要这样做。

紫外线防护系数（UPF）是评价织物防晒性能的指标。UPF值越高，防护效果越好。当UPF值大于40，且紫外线的透过率小于5%时，可称为防紫外线辐射产品。购物时要认清，没有这个标识就不是正规的防晒衣。

误区3 防晒剂一些成分对身体有害？

氧苯酮是大多数防晒剂中的主要成分，网传氧苯酮是“最毒”的防晒成分，可导致内分泌紊乱，会引起性早熟、肿瘤和其他疾病。

“诚然，防晒剂中会添加某些具有干扰激素水平作用的成分，但是添加量非常少。中国、欧洲、美国等地区在该领域有严格的控制规范，以保障用户的身体健康。凡是经过我国相关监管部门认定的合格产品，正常使用时皆无须担心安全性。” 李远宏认为，任何事物一旦抛开剂量谈毒性就会变得毫无意义。

在研究中防晒剂的用量比普通人日常生活中的用量高太多了。人体的皮肤面积约为1.7平方米，每天4次以2毫克/平方厘米涂抹75%的皮肤，每天用量总共为100多克，几乎为2~3瓶防晒剂的量，显然在现实生活中，没有人每天会涂抹这么多。

李远宏建议，日常防晒的防晒剂用量在0.5毫克/平方厘米即可，脸部用量约与花生粒大小差不多。由于防晒剂需要一段时间才能成膜以产生防晒效果，建议出门时提前15分钟涂抹，每隔两三小时重复涂抹。