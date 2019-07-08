热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

学校食品安全管理仍有待提升

王倩

2019年07月08日08:14 来源：健康报网

近日，由经济日报、北京市食品安全委员会办公室主办的2019全国食品安全宣传周系列活动——第二届校园食品安全论坛在京举行。国家市场监督管理总局食品经营安全监督管理司王群介绍，今年3月～4月各地食品安全办公室组织开展的校园食品安全风险隐患排查工作显示，各地学校食品安全管理水平得到很大提高，但与人民群众的期盼还有一定差距，学校主体责任落实不到位等问题和隐患仍然存在。

王群介绍，从排查结果看，目前在校园食品安全方面存在的问题主要是部分学校食品安全主体责任落实不到位；从业人员流动性较强，培训工作跟不上；食品制作过程不符合餐饮服务食品安全操作规范；城乡接合部和农村地区一些学校主要依靠校外食品生产经营企业供餐或家庭托餐，且大多不具备冷链、热链的供应条件，导致存在较大的食品安全风险。

国家食品安全风险评估中心风险交流部主任郭丽霞表示，今年4月实施开展的《学校食品安全与营养健康管理规定》中提到的校长陪餐制，是从国家层面让校长负起主体责任制。除了抓好原料采购外，还要把“食育”加进去，增加孩子们的营养知识。

中国疾病预防控制中心营养与健康所副所长张兵表示，现在青少年的营养健康状况改善很大，但一些不科学的“垃圾吃法”导致不少青少年出现身体发育不平衡，全社会都要树立科学饮食习惯的意识。（记者 王倩）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn