学校食品安全管理仍有待提升

近日，由经济日报、北京市食品安全委员会办公室主办的2019全国食品安全宣传周系列活动——第二届校园食品安全论坛在京举行。国家市场监督管理总局食品经营安全监督管理司王群介绍，今年3月～4月各地食品安全办公室组织开展的校园食品安全风险隐患排查工作显示，各地学校食品安全管理水平得到很大提高，但与人民群众的期盼还有一定差距，学校主体责任落实不到位等问题和隐患仍然存在。

王群介绍，从排查结果看，目前在校园食品安全方面存在的问题主要是部分学校食品安全主体责任落实不到位；从业人员流动性较强，培训工作跟不上；食品制作过程不符合餐饮服务食品安全操作规范；城乡接合部和农村地区一些学校主要依靠校外食品生产经营企业供餐或家庭托餐，且大多不具备冷链、热链的供应条件，导致存在较大的食品安全风险。

国家食品安全风险评估中心风险交流部主任郭丽霞表示，今年4月实施开展的《学校食品安全与营养健康管理规定》中提到的校长陪餐制，是从国家层面让校长负起主体责任制。除了抓好原料采购外，还要把“食育”加进去，增加孩子们的营养知识。

中国疾病预防控制中心营养与健康所副所长张兵表示，现在青少年的营养健康状况改善很大，但一些不科学的“垃圾吃法”导致不少青少年出现身体发育不平衡，全社会都要树立科学饮食习惯的意识。（记者 王倩）