想健康一辈子离不开八种好食物

几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。

改善皮肤细纹：葡萄

细胞代谢会产生自由基，对皮肤伤害极大，而葡萄里的抗氧化剂能预防和修复自由基导致的皮肤干燥、起皱纹和松弛下垂问题。一天吃两小串葡萄就可满足正常人每日20%的维他命C摄入量，还可防止皮肤弹性蛋白的流失。

消除坏情绪：全麦面包

美国巴尔的摩莫西医疗中心的凯利奥康纳博士称，情绪不佳的人喜欢吃甜食，因为碳水化合物能刺激大脑分泌5—羟色胺，缓解压力，消除抑郁情绪。但是简单碳水化合物易造成血糖大幅度波动，让心情变得更糟，所以应尽可能选择复杂的碳水化合物，如扁豆和全麦面包。

去除青春痘：核桃和鱼肉

密歇根州立大学研究发现，富含欧米伽—3脂肪酸的食物能显著减少皮肤感染，其中包括炎性痤疮和粉刺，鱼肉和核桃、亚麻籽都是不错的选择。

减少指甲劈裂：鸡蛋

不要认为指甲只有一层，其实它还有角蛋白层。如果你的指甲比较脆、易劈裂，最快捷的补救办法是补充蛋白质。多数人每天需要补充45至65克，可以吃一些瘦牛肉、家禽肉和坚果。另外，早餐吃两个鸡蛋就能摄入12.5克的蛋白质。

滋润头发：绿茶

头发质量差的人最好每天喝2至3杯绿茶。茶里的咖啡因能减慢某种化学物质的分泌，而该物质会诱使毛囊萎缩，让头发看起来很稀疏。

消除口臭：原味酸奶

嚼块口香糖虽然能快速清新口气，但是治标不治本。口臭是舌头上、牙齿间、喉咙处积累的细菌所致。如果口香糖糖分较多，还会加快这些微生物的生长，使口气更臭。日本研究人员发现，饮用原味、无糖酸奶能清除口腔里发臭的硫化物。

缓解经前不适：牛奶

纽约内分泌专家苏珊雅各布布斯表示，缺钙的女性会体验更严重的腹绞痛、情绪波动和腹胀等经前不适。研究发现，每天补充1200毫克的钙能将这些症状减少48%。

让精力更充沛：苹果加花生酱

这个组合里含有丰富的膳食纤维和蛋白质，比饼干这样单独的碳水化合物消化时间更长，所以能源源不断地为身体补充能量。(摘自加拿大《明报》)