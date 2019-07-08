受访专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 范志红

北京协和医院肠内肠外营养科副主任 陈伟

山东沂蒙花生食品研究所高级工程师 陈峰

花生自古就有“长寿果”之称。近日，美国国立卫生研究院一项最新研究指出，日常饮食中加入适量花生，有助于防止动脉硬化，有效降低心脏病和脑卒中的风险。其实，除了护心外，生活中随处可见的花生，还有很多不为人知的好处。

最便宜的坚果贵族

与其他坚果相比，花生几乎是国人食谱中出镜率最高的。除了五香花生、陈醋花生、油炸花生，它还藏在炒菜、炖菜、凉拌菜里，成为餐桌上随处可见的百搭食物。

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红告诉《生命时报》记者，这与花生的性价比在坚果中最高有关。花生蛋白质、脂肪含量比肉、蛋还高，有“植物肉”之称，价格却是坚果中最便宜的，市场上随处可以买到。

一般认为，花生原产于秘鲁和巴西。考古发现，秘鲁沿海一处废墟中有大量古代花生，可追溯至公元前500年。后来，航海家将花生带到西班牙，再传到世界各地。

中外人民爱吃花生，并创造出不同的吃法。在我国，上海人爱吃花生冷面、椒盐花生、琥珀花生，东北人喜欢陈醋花生，山东人钟爱五香花生，河南人偏爱的花生糕，制作历史可追溯到宋朝。在西方国家，花生的常见吃法是做成花生酱，数据显示，美国人每年花生酱消费量高达32万吨。另外，法国人喜欢餐前吃点盐焗花生。

如今，我国已成为全球最大的花生生产国，产量约占全球的43%。数据显示，2016~2017年，我国花生压榨量高达650万吨，食用加工花生量约为792万吨。

健康6大功效

专家指出，花生之所以受到全球人的喜爱，不仅因为它的美味，还有多种意想不到的健康益处。

降脂护心。美国研究发现，用餐后，血液中的甘油三酯会出现短暂增加,适量吃点花生，有助于抑制甘油三酯水平，减少动脉扩张，预防心脏病和脑中风。山东沂蒙花生食品研究所高级工程师陈峰表示，花生之所以护心，关键在于富含单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸。

抗击癌症。花生富含叶酸和植物固醇，对预防肠癌、乳腺癌和前列腺癌等有显著效果。英国伦敦帝国学院研究发现，每天适量吃点花生，有助于抗击癌症，降低慢性病的发病率。

提高智力。花生所含的赖氨酸、谷氨酸和天门冬氨酸，利于促进脑细胞发育，增强记忆力。

美容养颜。吃花生易产生饱腹感，其植物性脂肪不但不易导致肥胖，反而具有一定健美功效，益于保持体形。加上它富含维生素E、卵磷脂等，有抗氧化效果，利于美容养颜、延缓衰老。

抑制出血。花生红衣富含纤维素、蛋白质和多酚类物质，能促进血小板再生，缓解血小板减少导致的出血症状。

降低死亡风险。美国团队针对美国、中国上海两大消费群体的研究发现，常吃花生的人，死亡风险分别降低21%和17%。

吃花生有讲究

吃花生好处多，但范志红表示，要发挥最大保健作用，也有很多讲究。

每天吃10~25克。花生油脂含量高达40%，食用过多易致肥胖，因此每天食用10~25克（不带壳，一小把）为宜。患有痛风、胆囊炎、糖尿病、慢性胃病的人，不宜摄入过多油脂，吃太多花生可能加重病情。对花生过敏的人应避免吃花生。需要注意的是，幼儿吃整粒花生时要有成人看护，且不能说笑打闹，否则有呛入气管的风险。

五香花生最健康。五香花生做法简单，水煮花生时，适量放些花椒、桂皮、八角，再加点盐即可。这种做法没有经过油炸或烘烤，最大限度地保留了花生的原始风味和营养。老人的牙口不好，煮五香花生时要熟透，便于咀嚼。

油炸花生要少吃。多味花生、紫薯花生、油炸花生等，经过反复油炸或烘烤，花生蛋白脱水，吃的时候容易吸干喉咙里的水分，导致抵抗力下降，出现炎症。因此，建议大家尽量少吃油炸或烘焙花生，尤其是咽喉炎患者，偶尔吃过之后，要多喝水。

把花生加入菜肴和主食。日常烹饪中，很多菜肴和主食都可加入花生，好吃又健康。比如，将煮好的五香花生与蔬菜丁拌在一起，作为早餐的凉菜，搭配粥或馒头；还可以在煮粥时加一小把花生，煮熟后的花生变成粉红色，色香味俱全；将烤花生切成花生碎，洒在菜上，和蔬菜混着吃，能避免咽喉过干问题；炖肉时加把花生，味道更鲜。

花生酱适合增重。花生磨成酱后，其营养价值和花生没有太大差异。需要增加体重的人可将花生酱涂抹在面包或馒头上，味道很好，也能有效增加食物热量。

发霉的花生吃不得。花生保存不当，容易长黄曲霉毒素，这种毒素有致畸致癌作用。储存花生要充分晒干、注意防潮，如不小心吃到有霉味、苦味的花生，一定要立即吐出并漱口。

最后，北京协和医院肠内肠外营养科副主任陈伟提醒，花生虽然利于护心，但完全指望它护心并不可取。养成良好的生活方式，保证营养均衡，勤于锻炼身体，戒烟限酒，都很重要。▲