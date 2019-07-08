胃要怎么“七分养” 来碗热汤调料暖胃

俗话说，胃病“三分治，七分养”，哪些能吃，哪些不能吃，即便老胃病也不见得能搞清楚。今天来说说这“七分养”究竟怎么养？

1.注意胃肠感受。消化不良的人对食材比较敏感，不同食物在餐后带给胃肠的感受也不同，所以特别要注意避免吃太多富含“抗营养因素”（如胰蛋白酶抑制剂、凝集素、苦涩味成分等）以及会抑制蛋白酶、淀粉酶活性的食物，比如生坚果、没有煮烂的豆子、芹菜、青椒，以及紫黑色和蓝紫色的食物（如紫薯、蓝莓、桑葚等）。

2.利用调味品暖胃。姜、花椒、八角、孜然粉、小茴香等很多调味品是暖胃、促进胃酸分泌的“小能手”。小茴香能起到与姜类似的效果，可刺激肠胃神经血管，促进消化液分泌，增加肠胃蠕动，排出积存的气体，有健胃、暖胃、行气的功效。另外，烹调中用点豆豉、酱豆腐等发酵调味品替代盐，能在一定程度上调节胃酸，让胃舒服些。

3.餐前喝热汤开胃。胃酸少的人适合饭前喝一小碗温热、少盐、去掉大部分浮油的鸡汤或肉汤。汤中能溶出可溶性含氮物，如氨基酸、鲜味肽、鲜味核苷酸、肌酸等，它们具有提振食欲、促进胃酸分泌等作用。胃酸分泌增加，能促进铁、锌等微量元素的吸收，胃壁细胞分泌的“内因子”还有助吸收利用食物中的维生素B12。

4.水果、饮料别贪多。大部分水果或多或少有抑制淀粉酶活性的作用，而且食用大量水果和饮料会稀释胃酸，影响胃的杀菌和肠道消化能力。所以，餐前餐后不要喝饮料，不吃过多水果，如果特别想吃，可选择在两餐之间。

5.增加蛋白质和维生素。如果已经出现胃部不适，在消化道修复期，需要增加营养素来支撑身体组织复原。如果因为消化不好而只吃白米粥、烂面条，维生素含量太低，蛋白质也太少，不利于消化道修复。可多配合一些牛奶、鸡蛋、肉糜、鸡茸、鱼糜、肝泥等富含蛋白质的食材，改善胃肠功能的效果更好。鸡蛋煮老了不好消化，可做成蛋羹、蛋花汤等食用；肉类可用压力锅煮烂，还可用打浆机连汤带肉打成糊，或配合淀粉类食材，比如山药鸡肉糊、焯菠菜鸡肝泥、醪糟蛋花汤、山药南瓜牛奶糊等，有助于促进胃液分泌、补充营养。很多胃肠不好的人喝牛奶会感觉腹胀，可以喝些不太凉的酸奶，既容易消化，又能保护肠胃。

6.新鲜蔬菜煮软些。胃酸不足的人因杀菌能力不足，吃蔬菜后细菌繁殖可能在胃里产生亚硝酸盐，和蛋白质分解产物合成致癌的亚硝胺类，从而增加患胃癌的危险。但绿叶蔬菜对预防多种疾病均有帮助，所以不能因为消化不良而少吃菜，可把蔬菜切碎，加少量鸡汤、肉汤或香油煮软了再吃，每餐只吃一小碗，不要多到影响吃其他食物的程度。用餐的同时服用一两片维生素C（每片100毫克），有利于预防胃里形成亚硝胺类致癌物。

7.避免吃“凉”。胃酸的一个重要功能是杀菌，萎缩性胃炎和胃酸分泌不足的人，胃里的酸碱值比正常人高，杀菌能力差，无法避免细菌在胃肠内繁殖，特别容易发生细菌性食物中毒、肠胃炎等问题，会进一步降低消化功能，很长时间都养不好。所以，这部分人要避免吃凉饭、凉菜和没有热透的剩菜。▲