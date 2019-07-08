一般来说，喝酒带来的头痛、乏力等不适在睡一两觉后就会消散，因此许多人认为，只喝一次酒没啥大问题。近日，西班牙和德国联合研究发现，饮酒6周后，我们的大脑仍然在持续受到损害。

西班牙神经科学研究所和德国中央心理健康研究所的联合研究小组将90名酗酒者的大脑磁共振成像同36名不饮酒者进行对比分析，观察到酗酒者大脑白质的持续退变过程。大脑扫描结果显示，酒精对两个大脑部位的影响最大，一个是海马体，另一个是前额皮质。记忆、情感、决策以及行为等均受这两个部位控制，因此上述功能会受到损伤。与滴酒未沾的人相比，醒酒两周后，饮酒者大脑内神经元的电活动仍然明显偏少，这种影响会在停止饮酒后持续6个星期。

研究员圣地亚哥·卡纳勒博士说：“该研究成果挑战了人们的传统看法。事实上，酒精对大脑的伤害远不止于宿醉的那个早上，在那之后的至少6周，大脑神经元的‘沟通交流’都在发生改变，神经信号传递持续受到限制。”▲ (林 帆)