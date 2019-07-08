夜已深，你的朋友圈是不是总有几个喜欢“深夜发吃”的损友？如果是，记者建议你在抵挡住他的诱惑之余，还要趁机教育他——深夜发吃，害人害己，进食时间与睡眠时间相隔太近，是胃肠道健康的头号大敌。长此以往，反流性食管炎，甚至胃癌，都有可能找上门来……

出现这些信号

警惕消化系统疾病

胃痛、发酸、打嗝是消化不良的常见症状。王红提醒，若调整饮食后症状没有缓解，应及时就医。“不建议自己买药，自己诊断的话也许会出错，耽误病情。”“如果有黑色大便、胸闷、呕血，就要警惕，这是胃肠道疾病的报警信号。”王红提醒，“也许是幽门螺旋杆菌作祟，但也不必过分担心，有家族胃病史等高危因素的患者要注意排查，有可能患有消化溃疡和十二指肠溃疡，严重的甚至有可能是胃癌。”

过午不食能减肥？专家：非也

古代佛教以“过午不食”作为出家人化缘吃饭的戒律。而现在网络上流行的各种减肥方法中，过午不食就被许多人奉作金科玉律。然而，不少人表示反对：毕竟现代人不同于古人“日出而作，日落而息”的生活规律，咱们生活压力大，工作时间长，不吃晚餐身体怎么吃得消啊！

对此，广州市第一人民医院消化内科主任王红教授认为，“过午不食”确实不能简单效仿，“这样做有可能扰乱胆汁分泌的规律和血糖等数值的平衡，不太科学。而且过午不食有可能让人产生过分的饥饿感，之后容易补偿性大吃特吃，使减肥前功尽弃。”王红建议应该养成三餐定时进食的习惯。“最好三餐运营均衡，如果真的有减肥的需要，可以适当减少每餐摄入量，循序渐进。”

肠胃头号敌人：吃无定时、深夜消夜

事实上，对于很多现代人来说，不仅难以做到“过午不食”，反而更爱“深夜才吃”。朋友圈里就有不少“深夜发吃”族，他们觉得白天工作累得半死，下班已经是晚上八九时，消夜，对于他们来说不仅是满足生理的需求，更是寻求一种心理安慰。

对此，广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁提醒，有研究表明，长期吃夜宵容易伤胃，甚至是胃癌的幕后黑手。“其实，除了夜班一族需要消耗相应的能量外，绝大部分人都没必要吃夜宵。即使是需要夜宵弥补能量的人，也要注意夜宵种类的选择，那些煎炸油腻、高糖高盐的垃圾食品最好少碰，以柔软、容易吸收、清淡为宜。”

《黄帝内经》云：“胃不和则卧不安”。很多人，特别是小朋友，晚上睡觉时翻来翻去、夜间磨牙、说梦话、流口水都和晚上吃太多、消化不良有关。另一方面，晚上人体活动量减少，代谢功能也相对下降，进食太多只会加重胃肠负担，加速肥胖、高脂血症、脂肪肝、高血糖等疾病的进程。

王红从西医的角度分析则认为，进食时间与睡觉时间间隔过短，腹腔压力很大，容易导致反流性食管炎，如果消夜再加上汤、浓茶和咖啡等流质食物，更会加重反应。

“此外，吃夜宵还会打破胃肠道自身的节律，增加这些器官的负担，让它们在本应休息的时间里加班加点超负荷工作。如果真的饿了，可以吃些咸饼干，但要控制量。”王红建议：“饭后与入睡时间最理想能间隔3至4小时。”

实在要消夜

尽量清淡易消化

对于夜班一族来说，空着肚子入睡确实是一件难受的事情，有什么补救的方法呢？不妨试试唐梁推荐的两款食疗方：

1.芝麻核桃羹

材料：黑芝麻30克、核桃仁2个、干百合20克、红枣5枚、大米60克。

做法：大米、百合水泡30分钟，芝麻、核桃、百合打粉，大米、枣加水煮至米开花，加芝麻、核桃、百合粉，拌匀，再煮10分钟，即可食用。

功效：滋阴补肾、润燥通便。适于熬夜加班肝肾不足、阴虚火旺或津亏便秘之人。

2.山药石斛瘦肉汤

配方：猪瘦肉100克，山药30克，石斛15克，蜜枣1枚。

制法：瘦猪肉切块，山药、石斛洗净。把全部用料一齐放入锅内，加清水适量，武火煎沸后，文火煮1~2小时，调味即成。

功效：润肺益胃，养阴生津。对于长期熬夜、气阴不足、肺胃阴伤、纳少干咳者最宜。

小贴士

以下伤胃行为不要再做了

除了食无定时、进食不规律，我们日常生活中还有不少行为习惯是消化道健康的大敌，王红列举了以下“五宗罪”，大家赶紧来看看：

1.饭后剧烈运动：如“饭后百步”、夜跑等。

“对于饭后百步的功效，我持保留意见。”王红说：“这百步要看怎么走，如果是适当有助于消化的温和运动，胃肠道可以接受；但如果一个人吃得很饱，还要大步走或者跑动，这些剧烈动作就不太合适。现在夜跑很流行，想参与的街坊应该等胃里的食物稍微消化后再去运动。”

2.吃药不注意，总是饭前吃药。

“很多感冒药和止痛片都是伤胃的。”王红提醒说：“女生痛经时吃的止痛药就是其中一种，还有药店里可以买到的有提神功效的柠檬精，都不太适合常吃。有患者就是因为吃了感冒药导致胃出血入院的。如果有需要吃这些药应该饭后吃。”

3.粗粮养生过于频繁。

近年来网上大肆宣传食用粗粮的养生妙用。然而很多粗粮并不容易消化，如番薯、芋头、糯米等食物。“食物对身体是否有益其实和个人体质有很大的关系，粗粮要适量食用，不要一次性吃太多。”王红说。

4.总是压力山大，常常焦虑、抑郁。

都市人生存压力大，容易焦虑、抑郁，导致胃肠道失衡。

5.存在诸多睡眠问题。

王红提醒，良好的睡眠对胃肠道健康至关重要。若睡眠质量下降，胃肠道的动态平衡就会被打破，产生问题。（文/广州日报全媒体记者黎蘅、何家 通讯员魏星、黄月星）