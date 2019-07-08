热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

红甜菜汤营养丰富 能解乏提劲

2019年07月08日08:03 来源：人民网-生命时报

　　现代研究表明，红甜菜营养丰富，其根中含有一种杂环酪氨酸衍生的生物活性物质——甜菜红素。抗癌、抗病毒和抗氧化的作用使甜菜红素在保健品和食品添加剂领域受到广泛关注，更被美国癌症协会列为30种有防癌作用的果蔬之一。

　　红甜菜的食用方法多样，既可榨汁饮用，也可以煮食、凉拌或炒食，但用它为主料最著名的一道菜，非红甜菜汤莫属，红甜菜汤位列“世界三大名汤”之一，更是俄罗斯、乌克兰地区的代表性食物，俄罗斯的宇航员在太空里都要吃红甜菜汤。

　　食材：红甜菜、猪肉或牛肉、洋葱、红萝卜、土豆、包菜、盐、香叶、香菜、番茄酱。

　　具体做法：1.500毫升清水入锅，放入切好的牛肉或猪肉，煮炖1小时后捞出肉块，汤水去油去渣；2.将包菜切粗丝，土豆切丁一并放入肉汤里煮炖10分钟；3.把红甜菜、洋葱切丝，红萝卜切块，放入油锅爆炒，后加些番茄酱翻炒均匀；4.将炒好的食材加进汤里，并加肉块、香叶、盐小火慢炖10分钟，待微微沸腾后撒少许香菜即可。

　　适合人群：一般人群均可食用，尤适宜有头晕、乏力、骨质疏松、贫血、手脚冰凉等症状的人群。另外，由于红甜菜根含糖量较多，糖尿病患者最好别吃。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn