红甜菜汤营养丰富 能解乏提劲

现代研究表明，红甜菜营养丰富，其根中含有一种杂环酪氨酸衍生的生物活性物质——甜菜红素。抗癌、抗病毒和抗氧化的作用使甜菜红素在保健品和食品添加剂领域受到广泛关注，更被美国癌症协会列为30种有防癌作用的果蔬之一。

红甜菜的食用方法多样，既可榨汁饮用，也可以煮食、凉拌或炒食，但用它为主料最著名的一道菜，非红甜菜汤莫属，红甜菜汤位列“世界三大名汤”之一，更是俄罗斯、乌克兰地区的代表性食物，俄罗斯的宇航员在太空里都要吃红甜菜汤。

食材：红甜菜、猪肉或牛肉、洋葱、红萝卜、土豆、包菜、盐、香叶、香菜、番茄酱。

具体做法：1.500毫升清水入锅，放入切好的牛肉或猪肉，煮炖1小时后捞出肉块，汤水去油去渣；2.将包菜切粗丝，土豆切丁一并放入肉汤里煮炖10分钟；3.把红甜菜、洋葱切丝，红萝卜切块，放入油锅爆炒，后加些番茄酱翻炒均匀；4.将炒好的食材加进汤里，并加肉块、香叶、盐小火慢炖10分钟，待微微沸腾后撒少许香菜即可。

适合人群：一般人群均可食用，尤适宜有头晕、乏力、骨质疏松、贫血、手脚冰凉等症状的人群。另外，由于红甜菜根含糖量较多，糖尿病患者最好别吃。▲