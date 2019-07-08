看病花销大  保险来兜底

走进成都市高新区中和街道社区卫生服务中心，地上“华西妇儿联盟”的标志非常显眼，循着标志指引，记者来到联盟医生专属工作室。

工作室经过装修，墙面色调、室内布置都很温馨，明显不同于普通门诊室。

“来，伸出小手，让阿姨看看。”医生侯艾桦正在给一个小女孩做检查。随后，她拿出听诊器在孩子的前胸后背听了听，笑着说，“没事了。”

刘女士一边安抚好动的女儿，一边转身对记者说，“前段时间孩子手掌心起了湿疹，经过侯医生诊治，现在好多了。”

侯医生向刘女士询问了一些情况，开了点外敷药，又做了进一步的指导。

不用交钱，刘女士去药房取了药，直接带着女儿去卫生中心游乐场玩了。

原来，刘女士参加了“华西妇儿联盟家庭医生互助计划”。这是一款互助型保险产品，每年只要交999元保费，全年就可免2000元门诊费。

2017年，成都高新区先后引进四川大学华西第二医院等机构发起设立儿科医联体“华西妇儿联盟”，开展儿科分级诊疗试点，破解基层群众看病难、看病贵的问题。

“为了解决老百姓对基层医院的信任问题，我们对联盟医生进行严格的考试认证。通过认证后给医生授牌，针对50种儿科常见病进行培训，联盟医生也通过线上教学APP反复学。遇有疑难危重疾病情况，联盟医生还有转诊绿色通道，通过转诊信息平台可以直接挂我们医院的专家号。”四川大学华西第二医院院长刘瀚旻说。

为解决“门诊费用高，儿科用药贵”等问题，成都高新区坚持社会保险为主、商业保险为补充，探索引进商业保险第三方服务，来提高参保患儿报销补偿标准，提升社区医院医疗服务水平。以众惠相互保险“宝无忧家庭医生互助计划”为代表的系列保险产品，通过定期收取固定保险费用，向被保险人提供家庭医生医疗服务和医保报销目录外的补充报销保障，有效解决患儿家庭门诊及用药负担。与此同时，保险公司会通过费用奖励等手段，鼓励社区医院开展24小时门诊、家庭医生巡诊、健康管理等服务，获得很多患儿家庭认可。

据介绍，针对城乡基本医疗保险（原少儿互助金）200元的门诊报销上限，“华西妇儿联盟家庭医生互助计划”提供无门槛的2000元门诊费用直赔，社保保障范围也更广，涵盖了住院医疗费、特定门诊医疗费、门诊手术医疗费、住院前后门急诊医疗费用等，并包含了社保目录外的自费药、进口药、护理费等内容。该计划对少儿互助金报销后的剩余部分进行有效兜底，最高保障可达100万元，避免罹患重大疾病的患儿家庭因病致贫、因病返贫。

截至目前，“华西妇儿联盟”已覆盖成都9个区县8家妇幼保健院和107家基层医疗机构，为成都21302人次轻症儿童提供线上预约、标准化看诊及支付结算体验，近1.5万人次的基层就诊量中仅1.2%患儿转诊到华西附二院。试点区域中，基层儿科看诊人次同比增长79.8%，次均看诊费用55.68元，同比下降34.2%。

“通过互助保险形式，打通筹资、支付、激励环节，推动联盟产品形态、各方分配机制、患者风险兜底、机构筹资造血、医生绩效激励等各相关环节最终落到实处，形成全链条管理闭环，可以推广到健康管理的更多领域。”刘瀚旻表示。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 18 版）