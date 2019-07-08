让参保群众敢看病少得病

保险业服务“大健康”战略有天然优势

记者：保险产品可以对人们因疾病、残疾、身故等原因造成的损失进行经济补偿，与健康产业有着密不可分的联系。保险业在服务“大健康”战略，提升居民健康消费质量方面，可以发挥哪些作用？

朱铭来：保险公司在服务“大健康”战略方面具有天然优势：

保险业掌握着我国居民健康状况的基础数据，能为“大健康”战略提供技术支撑。保险公司尤其是专业健康险公司在开展商业健康保险业务的过程中，积累了大量投保、理赔、疾病发生率、发生年龄等数据。近几年来，保险业积极参与政府委托保险，服务医疗卫生体制改革，通过与社保业务系统的对接，又获取了参保居民的健康数据，实现了社保理赔数据与商保理赔数据的实时互联，打造了较为完善的健康医疗大数据平台，为创新发展健康保险产品和健康医疗新业态，提供了完备的基础数据支撑。

保险业资金支付能力较强，能有效提升“健康产业生态圈”运行效率。健康产业生态需要“医保药健”四方合作共赢，即医院、保险、药企、健康管理，在满足多层次、多元化的客户需求时，实现数据通、系统通、客户通和利益协同，打造自己的闭环生态圈。

保险机构资金、技术实力雄厚、网点广布，参与到健康产业生态圈后，作为支付方能使参保者更快地获得经济补偿。保险公司为了减损，会运用技术手段督促医疗服务方减少过度医疗行为，督促健康管理服务切实履责，提高参保人健康水平，直接或间接地让参保人受益。

推动全周期健康服务，让参保群众不仅看得起病、看得了病，还要少得病、不得病

记者：近年来，国家多次发布相关政策，助力商业健康保险参与“大健康”产业。保险公司在这方面做了些什么工作？

朱铭来：老龄化加速、慢性病高发、健康素养提升等因素，拉动了居民对健康消费的需求，也推动保险业积极布局健康养老产业。近年来，越来越多的保险公司以自建、参股、战略合作、并购等多种方式进入医疗服务和健康管理领域，包括线上医疗咨询、线下医院诊所、智能硬件、养老社区等多种形式，推行“医养融合”，共联，共建，共享医、养、药、护等上下游产业资源，构建线上线下相结合的服务体系，为客户提供全方位、全周期的健康保障。

保险公司在健康服务端的探索，有助于提升居民的健康保障意识，也促进了传统保险保障业务的发展。近年来，健康险以年均两位数的速度增长。今年1至5月，健康保险原保费收入达到3265亿元，同比增长33.3%。

以往，保险公司的产品开发，意在增强居民健康消费支付能力，近年来的探索，则侧重于“供给侧”——以“健康管理+健康保险”的模式，为居民提供更好的健康服务。不仅让参保群众看得起病、看得了病，还要让参保群众少得病、不得病，这正是保险业服务“大健康”战略的着力点。

记者：更有力地提升居民健康消费意愿、消费质量，保险业应做好哪些方面的工作？

朱铭来：有三方面工作亟待推进。

一是实施健康干预服务，提高居民健康意识。

通过认知干预，激发居民自主进行疾病预防的意识，这不同于简单的科学普及，应该做到精细化和个性化干预，可以通过线上或线下测评的方式，明确干预对象的健康状况，提高大家对自身的健康认知，并提供针对性的健康预防项目。

还有一种是定向干预，即对目标人群提供定向健康干预服务。如筛选出老年人的重点疾病与重点人群，通过对其身体状况、家庭支持等方面进行综合评定确定优先需要，以此建立一系列标准化的整合型服务路径，包括诊断标准、服务标准、转诊标准、预防服务等。

二是进一步落实社会办医的相关政策，加速保险与医疗服务一体化建设。

近日，国家卫健委、银保监会等十部门联合印发的《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》提出，支持商业健康保险发展，鼓励商业保险机构与社会办医联合开发多样化、个性化健康保险产品，与基本医疗保险形成互补。保险业接下来还应大胆实践。

三是积极参加社会基本医疗保险的经办管理，进一步完善“居民健康信息大数据”的建设，为未来促进健康保险、健康管理与大数据技术深度融合，创新发展健康保险产品和健康医疗新业态，提供更有力的技术支撑。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 18 版）