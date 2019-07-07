每天吃苹果，小毛病绕道走

苹果是最普通、最常见的水果，但被誉为世界四大水果之冠。素有“美容果”“智慧果”“记忆果”等美称。其实，甜脆水嫩的苹果是理想的“家庭全科医生”。

中医认为，苹果性甘味凉，微酸，具有健脾养胃、生津止渴、润肺嫩肤、除烦安神、解暑醒酒、平肝潜阳、祛痰泻火、润肠止泻之功用。如果坚持每天吃一个苹果，对身体健康极有好处。

美白润肤

苹果含有较多的镁、果胶、维生素C，有助于清除机体组织器官中的毒素，苹果中营养成分可溶性大，易被人体吸收，有利于溶解硫元素，使皮肤保持水分，润滑柔嫩，红润光泽。

减脂瘦身

苹果中含有的大量苹果酸，能促使积存于人体内的脂肪分解，苹果还能增加胃的饱腹感，是饥饿时的最佳食物。肥胖患者若每天只吃一个苹果代替晚餐，两周可以看到意想不到的减肥效果。

安神催眠

苹果中含有的磷和铁等元素，易被肠壁吸收，具有补脑养血、宁神安眠的作用。苹果的香气是预防抑郁的良药，其香气成分中含92%的醇类，6%羰类化合物，其浓郁的芳香对人的神经有很强的镇静作用，会使人精神松弛，催人入眠。

降低血脂

苹果中含有丰富的苹果多酚，可显著性降低血清中甘油三酯、胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇的含量，血脂偏高者可以坚持每天吃1~2个苹果，会有降血脂的效果。

清洁口腔

苹果中的单宁酸有助于防止牙周病和分解污渍，让牙齿恢复亮白，粗纤维能扫走口腔里的食物残渣、费力咀嚼的动作能刺激唾液分泌，达到天然的清洁效果。

增强消化

苹果中所含的有机酸可以促进胃酸分泌，加快胃肠的蠕动速度。含有的膳食纤维能够促进胃肠道的蠕动，加速结肠和全部胃肠道的运转，从而促进食物消化。

增强记忆

苹果含有丰富锌元素，能促进大脑发育、增强记忆力，此外，苹果可以提供适量的抗氧化剂，促进乙酰胆碱的产生，有助于神经细胞相互传递信息，对记忆力很有帮助。吃苹果能增强思维、促进记忆、降低老年痴呆症的发病率。

消除疲劳

苹果中含有大量的柠檬酸、苹果酸及果糖。柠檬酸和苹果酸能够分解疲劳物质乳酸，在感觉到疲劳的时候可以适量的吃点苹果，有着很好地预防疲劳和恢复活力的作用。（秦竹）