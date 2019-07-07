中年易缺维生素B12

一项由爱尔兰都柏林三一学院进行的人口老龄化相关研究表明，年过50后，人们体内容易缺乏维生素B12和叶酸。

这项爱尔兰迄今最大规模的相关调查中，研究人员得出了以下结论：在当地50岁以上的成年人中，有1/8缺乏维生素B12，1/7缺乏叶酸；而该年龄层中只有不到4%的人有意识地服用维生素B12和叶酸补充剂。低维生素B12、低叶酸水平现象在吸烟者、肥胖症患者和独居者中较常见，且叶酸流失量会随年龄增长而增加，从50~60岁人群的14%增至80岁以上人群的23%。

研究人员认为，该研究成果不仅适用于爱尔兰，也适用于所有无强制添加食品营养政策的国家。该研究首席作者艾蒙·莱尔德说：“过去20年中，在强制添加叶酸的情况下，美国中老年人的低叶酸水平率仅为1.2%，避免了数百万例的叶酸缺乏症。此次我们的发现为各国的公共健康政策提供了一些可利用的数据，强制对面包等主食添加叶酸，可以减少婴儿神经系统缺陷的发生几率，也能降低老年人叶酸缺乏症的风险。”▲ （杨 帆）