老寿星的养生共性，对照看看你有没有

在对长寿老人的调查中发现，长寿老人之所以长寿，除了和遗传因素有关系外，也和一些共性的生活习惯有关系。

长寿秘诀之一：养德

德是指道德、品德及修养。长寿者无不品德高尚，对社会、工作、家庭等有责任感，尽自己力所能及的义务。生活在社会上，每个人都要有自己的位置和责任，心理上趋于平静稳定就能够做到心胸开阔，乐观豁达，不计贫富，不怀恩怨，甘于淡泊，修身养性。孔子说过：“四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”

长寿秘诀之二：养性

养性就是培养良好的性格、性情。百岁老人大多性格开朗，性情平和，很少生气，不发脾气，遇事心胸豁达，极少与人发生争执，为人厚道，不在小事上计较。《内经·素问》中说：“志闲而少欲，心安而不惧，形劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得所愿，就可年皆百岁，而动作不衰，养性之理。”有调查数据显示，90%长寿老人的秘诀就是知足常乐，衣食随缘，与世无争，不计较一时一事的荣辱得失。“笑一笑，十年少，愁一愁，白了头”的确是养生长寿的真谛。

长寿秘诀之三：亲情

老贤子孝，亲情浓浓，夫妻和睦。尊老爱老，使老人享受家庭的天伦之乐。许多事实证明，家庭内部由血缘建立起来的代际关系、亲情关系越来越重要，可使老人感到物质上有依靠，生活上有关照，精神上有寄托。由亲情关系促成老人心理、生理、精神上的愉悦、幸福和满足感是老人健康长寿的重要因素。

长寿秘诀之四：规律生活

饮食起居保持一定的节奏。在对全国百岁老人的调查中发现，除极个别老人吸烟外，其他人都从不饮酒、吸烟。事实说明，规律的生活、良好的习惯，对健康长寿大有益处。

长寿秘诀之五：活动

包括体力和脑力的活动。脑要用，体要动，人的健康与活动密切相关，从小养成勤劳的习惯，一生受益。在对百岁老人的调查中发现，他们都具有镇静幽默的性情，节制饮食的习惯，经常忙碌的状态和足够的休息。专家研究表明，世界上最忙碌、最紧张的名人们，要比普通人的寿命高出29%。忙忙碌碌的人则往往是最快活的人。许多爱事业并有成就的人常常会觉得最快乐的时光是在工作、辛勤劳动时。人体的新陈代谢愈旺盛，人的生命力就愈强，而人体新陈代谢水平的高低与劳动、锻炼密切相关。因此，勤奋、肯于思索、动脑筋可以促进人的健康长寿。（李雪）