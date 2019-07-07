深色、花纹的内衣裤因不显脏，成为不少老人的选择。其实，内衣裤作为老人的贴身之物，不仅保护皮肤，还能帮助了解身体状况。为方便观察，最好选择浅色的。

部分老人发现自己内衣穿不长时间就发黄，尤其是靠近腋下、背部、阴部等处。这是身体出黄汗的结果。老人出黄汗，主要由湿热、脾虚引起，主要表现为腋下、阴部出现黄色分泌物。《金匮要略·水气病脉证并治》云：“黄汗之为病，身体肿，发热汗出而渴，状如风水，汗沾衣，色正黄，如柏汁。”若同时伴有发热、胁痛、食欲不振、口苦、尿黄、舌苔黄腻，属于湿热蕴积。如果汗出较多并局限于会阴和外生殖器部位，常见于外阴瘙痒症、阴道炎等妇科病、男性阴囊湿疹等，也多与脏腑湿热相关。

如果老人发现内裤有红印，要当心血尿。老年男性需及时去泌尿科就诊；老年女性得考虑妇科感染，膀胱、肾脏结石或肿瘤可能。如绝经后再次出现阴道出血现象，不管出血量多少，连续还是间断出血，都要高度重视，及时进行妇科检查，以便尽早诊断治疗。穿浅色的内衣裤能方便老人发现这些身体异常状况，以免耽误病情。

此外，老人皮肤较为干燥、粗糙，抵抗能力差，褶皱多，应尽量穿柔软宽松、吸汗性强、全棉材质的内衣裤。化纤的内衣裤通透性和吸汗性较差，会导致胸部及阴部的汗液不易蒸发，细菌大量繁殖，进而引起妇科炎症。老人内裤，平角的最好，腰部不要太紧。年纪大了，腰围变粗，内裤过紧妨碍腹部脏器的血液循环。裤腰最好高于肚脐，注意脐部保暖，否则，受凉后易引发腹痛、腹泻等多种胃肠道疾病。▲