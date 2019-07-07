夏天来临，请预防“热中风”

中风是中老年人常见多发的脑血管病，它有两个高峰期，一个是零度以下的严冬，一个就是32℃以上的盛夏。有研究表明，当气温上升到32℃以上时，脑中风的发生率较平时高出66%，并且随着气温的升高，危险性还会增加。这一现象被称为“热中风”。

“热中风”是怎么发生的？在夏季高温天气里，人体大量排汗、体内水分流失，可使血液的黏稠度增高，从而损伤脑血管内皮，影响脑部血液的供应。

高血压患者的血压在夏季有可能比寒冷季节时稍低，如果此类患者依旧按照冬天的剂量服用降压药物，易出现头晕、脑供血不足等症状，再加上空调风、喝冷饮等造成的冷热不均，“热中风”自然成了暑期的高发病。

预防“热中风”，夏季多补水。具体而言，1.控制好高血压、高血脂等基础病。在医生指导下合理使用降压药和降血脂药，多吃些能软化血管和降血脂的食物，并科学地安排夏日生活，注意劳逸结合。

2.由于夏季出汗多，老年人要“多次少饮”地补水，防止血液浓缩。盛夏时节人即使不动也会大汗淋漓，造成体液消耗过多。如不及时补水，就容易血液浓缩、血流变缓、诱发血栓，不但易堵住脑血管，诱发中风，还易堵住冠状动脉，引发心绞痛。老年人对体内缺水的反应能力降低，不能等到口渴时再饮水，因此要“多次少饮”。

3.夏季避免贪凉。在冷和热两种环境转换时，人体会有应激反应，血管收缩。空调温度不要调得太低，室内外温差以不超过7℃~8℃为宜。用空调的时间不宜过长，不要频繁出入空调房。电风扇不要直接对着身体吹。

发生“热中风”，大多是气虚。中风后，患者容易出现半身不遂、肢体麻木；口眼歪斜、舌强流涎；言语不清、答非所问、胡言乱语、痴呆；眩晕头痛、大小便失禁、失眠健忘等病症。中医理论认为，中风的主要病因为虚、火、风、痰、气、血，其中气虚为形成中风的根本，血瘀是缺血性中风的基本病机，在中风的急性期、恢复期大多兼有风痰上扰的表现。因此，根据中医药辨证论治的理论原则，治疗中风应该以益气活血、祛风化痰、通络为主。

以此为依据，清代名医王清任认为，人体的阳气分为十成，之所以中风后出现偏瘫、半身不遂、口眼歪斜等症状，是因为身体缺失了五分的阳气。如果把缺失的五分补回来， 中风就能恢复，所以把黄芪作为君药，发明了传承至今的补气活血、双管齐下的经典名方——补阳还五汤。

时至今日，补阳还五汤又有新的发展，例如以黄芪、水蛭为君药，黄芪补气、水蛭逐瘀，以活血祛瘀的桃仁、红花、赤芍、川芎、当归为臣药，佐以刺五加、桑寄生补肝肾、壮筋骨，以治筋骨痿软。多药合用可治疗中风所致的半身不遂、口眼歪斜等病症。 （余 霖）