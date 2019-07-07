常吃葡萄好处多 保护肝脏、降低转氨酶含量

葡萄富含葡萄糖及多种维生素，保护肝脏、减轻腹水和下肢浮肿的效果非常明显，还能提高血浆白蛋白浓度，降低转氨酶含量。法国《处方》杂志为我们盘点了吃葡萄的一些健康益处。

1.杀死癌细胞。美国宾州州立大学最新研究发现，葡萄中的化合物能杀死培养皿中及小鼠体内的结肠癌干细胞；另一项研究发现，吃葡萄的小鼠，肿瘤发生率降低了50%。

2.抑制呼吸道炎症。美国乔治亚州立大学研究表明，葡萄中的白藜芦醇可作为抗氧化剂对抗由呼吸道病原菌引起的炎症。

3.助减肥。美国佛罗里达大学最新研究证实，葡萄籽油可减缓人体脂肪细胞的形成，有效降低体重，避免肥胖。

4.减轻化疗副作用。澳大利亚阿德莱德大学研究表明，葡萄籽能显著减轻化疗引起的小肠炎症和组织损伤。

5.有益视力。中国暨南大学和中国科学院联合研究发现，葡萄籽中富含的低聚原花青素，可通过抑制细胞凋亡保护眼睛视力。

6.防晒。美国巴塞罗那大学和西班牙国家研究委员会的研究人员表示，葡萄中的黄酮类物质可以阻止破坏皮肤的酶产生，使皮肤细胞免受伤害，甚至能预防皮肤癌。

7.助记忆。美国一项最新研究证明，吃葡萄有助减缓甚至防止记忆衰退。美国辛辛那提大学研究人员通过观察12名75~80岁有记忆力丧失早期症状的志愿者发现，常喝葡萄汁的志愿者，记忆水平呈上升趋势。葡萄汁富含的抗氧化物质是橙汁的4倍，有助保持血管弹性、降血压。 （徐文林）