 “金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛欢动山城

6月30日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛重庆站迎来决赛。

重庆站决赛现场导师带领参赛选手同跳《1:1:1舞出好比例》

长长短短的阶梯，高低错落的楼层构成了重庆老城的风貌，而洪崖洞、火锅、穿楼轻轨则成为了年轻一代心中的打卡胜地，和麻辣香味一同被记住的，还有重庆人直爽的方言和豪放的性格。广场舞是一项被民众广泛热爱的健身运动项目，在山城重庆更是如此。当烈日隐去，气温初降，在城市中的大小广场，甚至是小区街道边的空地上，都会发现广场舞爱好者相约为伴，或轻慢似雾、或热力似火的欢乐身影。

爱跳广场舞的不光有阿姨们还有很多叔叔也是广场舞的爱好者

因为这份对舞蹈的喜爱和对美好生活的向往，“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛重庆站在报名阶段就火爆异常，超过110支队伍报名参加比赛，1500名左右的广场舞爱好者参加了重庆站的初赛。经过4天的培训展演和初赛环节，20支队伍脱颖而出，来到了位于重庆沙坪坝万达广场的决赛赛场。

在四天的初赛中，“歌唱祖国”“、“祖国颂”“、”我的祖国”和“不忘初心”在各个舞队自选曲目中高频次出现，参赛选手们用优美的舞姿和饱满的热情表达了对祖国的热爱，也为即将到来的“建国七十周年”大庆献礼。

重庆两路双凤街道舞蹈队带来的情景舞蹈“山城棒棒军”极具重庆特色

而在进入决赛的队伍的自选参赛曲目中，既有反映爱国情怀的“不忘初心”、“共筑中国梦”、“中国歌最美”，也有反映重庆当地特色的“山城棒棒军”，还有精彩编排的情景剧舞蹈“串烧抗战烽火”，参加决赛的队伍都把自己压箱底儿的绝活儿拿了出来，展示在评委和观众面前。

经过规定曲目和自选曲目的两轮比拼，重庆枫叶艺术团凭借规定曲目及自选曲目“栀子花儿开”中展示出的饱满感情和充满新意的舞蹈编排，在赢得周围观众长久掌声的同时也给评委组留下了深刻印象，最终凭借出色表现夺得了重庆站决赛的冠军，并获得了晋级北京总决赛的晋级卡。重庆玲玲健身队和重庆四海健身队分别获得了第二名和第三名。

参加“陪爸妈跳支舞”环节的年轻舞者演绎完整版本《1:1:1舞出好比例》

在决赛的现场，主办方还安排了一个特别有意义的环节“陪爸妈跳支舞”。来自重庆当地5名大学生舞蹈爱好者组成了一支年轻舞队，上台为参赛选手和现场观众表演了完整版本的《1:1:1舞出好比例》和具有重庆特色的舞蹈“笑傲江湖”。动感的舞步和青春的活力，引来台下的参赛选手和现场观众的阵阵掌声。

据了解，这支舞队里的年轻人的父母也都参加了重庆站的比赛，舞队里的马尚在接受主持人现场访问时表示，自己的妈妈就在决赛现场。他表示，自己喜爱舞蹈也是受到了妈妈的影响，平日里母子俩也会讨论舞蹈动作的设计、曲目的编排等舞蹈相关的事情。“跳舞是一件对身体健康特别有益处的事情，不管是年轻人还是中老年人都可以参与其中，现在的广场舞也越来越时尚了，很多年轻人也爱跳广场舞，这种比赛也特别好，给众多广场舞爱好者提供了一个展示和交流的好舞台。”他说。

吃动平衡的健康理念已经深入比赛选手心中

身体健康离不开运动，也离不开健康平衡的膳食。在重庆站比赛的五天里，大赛不断向参赛选手和现场观众传递着“吃动平衡，舞出健康”的健康生活理念，也将健康膳食的科普知识不时的宣传出来，让更多人注重身体健康，用科学知识来指导自己的运动和膳食。

在现场观看比赛的吴阿姨告诉记者，这几天每天都来看比赛，也了解了很多锻炼身体和健康饮食的小知识，感觉收获很多。“我们家一直使用一种油，现在知道了长期使用单一食用油是不健康的。为了一家老小的健康，吃完剩下的马上就换油。”吴阿姨说。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019人民广场舞大赛将陆续在北京、天津、重庆、深圳、厦门等全国30个城市展开，城市站的冠军将有机会参加在北京鸟巢举行的总决赛。