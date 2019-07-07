天津绝活显特色 红色赞歌展情怀

7月3日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛城市赛天津站的比赛隆重开启。据了解，赛事将在天津举办的消息一出就点燃了天津广场舞爱好者的热情，经过踊跃报名超过110支舞队将参加为期4天的8场海选初赛。

活动现场导师带领参赛选手集体演绎大赛指定舞曲《1:1:1舞出好比例》

七月盛夏，天津的高温却挡不住广场舞爱好者的热情。3日上午8点半，15支参加当天初赛的广场舞队欢聚在天津河东万达广场，随着2019人民广场舞大赛指定舞曲《1:1:1舞出好比例》的响起，天津站的比赛正式开始。据悉，今考虑到比赛日的天气情况，主办方特意将上下午两个场次的时间调整到了较为凉爽的时间，以保障参赛选手的身体健康和比赛的顺利进行。

虽然天气炎热，但是参赛选手依然活力四射

在第一天的初赛中，上下午两场初赛共有28支广场舞队伍参加了比拼，在热身和培训环节，参赛选手们跟随者导师偏偏起舞，集体演绎了本次大赛的指定曲目《1:1:1舞出好比例》，期间导师还对舞步进行了分解动作讲解。

在指定曲目比赛环节，有的队伍展示出丰富的舞台经验，动作整齐划一，表情轻松自然，面对评委的眼光始终保持灿烂的笑容，但也有一些舞队由于初次参加大赛受到了紧张情绪的影响，有队员跳错了舞步，但是下场之后队员们也没有互相抱怨，而是互相鼓励，这也体现了本届大赛是一场比赛更是一个快乐聚会的宗旨，也是广场舞带给广大爱好者们快乐的原因。

进入自选动作环节，各支舞队都拿出了看家本领，除了传统的民族舞，健身操，排舞之外，还有深具北方特色的舞龙，打陀螺等精彩绝活， “三打白骨精”传统秧歌戏引起了现场阵阵掌声。

天津红夕阳秧歌队表演的传统秧歌剧“三打白骨精”

据了解天津红夕阳秧歌队的“三打白骨精”传统秧歌戏已经演了35年，扮演孙悟空的阿姨已经七旬高领，仍然把孙悟空的顽皮灵动演绎的活灵活现，甚至在表演中还展现了“地板动作”，让在场观众爆发出热烈掌声。

天津鼓乐舞龙队表演曲目“中国龙”

而天津鼓乐舞龙队的自选曲目“中国龙”把一条条龙舞得气势十足，期间还有选手展示了打陀螺、抖空竹等绝活展现了天津当地特色的传统文化。

今年是新中国成立70周年，许多舞队也选择了红色曲目作为自己表演的自选曲目，其中天津老年大学友缘艺术团带来的红色赞歌《绣红旗》把用优美的舞姿展现了天津群众的爱国情怀。

在活动现场，主持人在介绍广场舞运动防止运动伤害的小常识的同时，也向在场参赛选手和现场观众介绍了如何吃的更健康尤其是如何更健康的选择食用油，科学用油科学选油的小知识，并与现场选手和观众进行了互动问答。主持人还向观众和参赛选手介绍了“吃动均衡”的健康生活理念，即吃的健康，合理运动。在介绍过程中也向大家普及的如何选择食用油的小知识，1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念引发了现场观众的共鸣。

活动还吸引到外国朋友驻足观看

在现场观看比赛家住天津河东区的王大爷说：“你们这个活动可真哏儿啊，又能看跳舞，还能长知识。”王大爷表示，自己家吃油就特别多，而且常年就吃一种油，今天听了现场介绍的健康饮食用油的知识，为了自己和家人的健康，觉得以后是应该改变一下以往的生活习惯了。

参加比赛的阿姨纷纷表示，金龙鱼1：1：1舞出好比例人民广场舞大赛这个平台非常棒，不仅能够给中老年广场舞爱好者提供了一个展示自我的平台，还给大家提供了一个交流的平台，很多舞队都在天津，过去并不认识，通过参加这个比赛，认识了更多的朋友，也看到了更多舞队的舞蹈编排和队形展示，对自己舞队未来如何精进舞蹈技艺特别有好处。

据悉，根据赛事安排，金龙鱼1：1：1舞出好比例2019人民广场舞大赛天津站的比赛的初赛共进行4天，初赛结束后将会有20支优秀舞队脱颖而出参加7月7日在河东万达广场举行的决赛。另外，本届大赛30站城市赛的赛程还将陆续推进，获得城市赛冠军的队伍将有机会晋级到北京鸟巢举行的总决赛。