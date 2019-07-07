金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞福州站开赛

7月4日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛福州站在福州金融街万达广场火热开赛。

广场舞大妈“转行”练起瑜伽

硬核大妈带来的高难度瑜伽表演

福州站初选第一天，来了一支硬核大妈舞蹈队，劈叉、下腰……这些年轻人都觉得高难度的瑜伽动作，这群平均年龄52岁的大妈们做得有模有样，令人啧啧称奇。

福州市老协会笑笑团闽剧队表演者

福州市老协会笑笑团闽剧队伴奏者

在初选第二天，现场出现了一支特殊的舞队，他们自带乐团，由唢呐、头管、二胡、椰胡、司鼓等多种民族乐器组成的一支闽剧爱好者舞队，据演绎者介绍，闽剧，又称“福州戏”，是一种已有四百多年历史的传统戏曲艺术，是现存惟一用福州方言演唱、道白的传统戏曲剧种。音乐曲调具有浓厚的地方特色，昂扬奔放、委婉动人、明快活泼的音乐格调和艺术特色。此次为了参加金龙鱼1：1：1舞出好比例2019人民广场舞大赛，特意带来为庆祝建国七十周年创作的《七十载辉煌展宏图》的原创剧目。

比赛前化妆准备

上场前队员们集体加油鼓劲

既要参加比赛，又要拍摄现场，身兼多职的大爷

印度舞表演者练习过程中的搞笑瞬间

马尾民俗舞蹈团京韵十足的《故乡是北京》

专注队员比赛的场外拍摄者

参赛队员纷纷试吃金龙鱼美食品尝区的食物

现场准备防暑降温绿豆汤

营养大厨精心调配美食

活动现场，观众们不仅可以观看到丰富的舞蹈表演，而且还能够大饱口福，品尝到金龙鱼为大家准备的美食。据了解，主办方在现场设置了金龙鱼美食品尝区。营养大厨用金龙鱼调和油烹制出色香味美的食物，吸引观众们争相品尝。“吃动均衡”的健康生活理念，1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念引发了现场观众的共鸣。同时为了防暑降温，主办方还暖心地熬制了大锅绿豆汤，为跳舞的阿姨和现场的观众们带去一丝夏日凉爽。

福州站第一天初选合影

福州站第二天初选合影

据悉，经过福州站的初选后，将有20支队伍晋级到7月7日举行的金龙鱼1：1：1舞出好比例2019人民广场舞大赛城市赛福州站决赛，冠军舞队将参加在北京鸟巢举行的全国总决赛。