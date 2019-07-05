中国非公立医疗机构协会召开学习《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》研讨会

7月3日，由中国非公立医疗机构协会（以下简称“协会”）主办的“学习宣传贯彻国家十部委《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》（以下简称《意见》）新闻发布暨研讨会在北京举办。

郝德明介绍了本次会议的主要内容。首先，协会针对《意见》中6个部分、22条政策组织大家进行学习、讨论、交流和沟通。第二，会议听取社会办医疗机构的代表对《意见》的反响，包括下一步政策落实的意见和建议，以及社会办医疗机构目前经营所遇到的困难。第三，听取媒体代表对文件的学习、宣传、贯彻的意见。郝德明着重强调，希望媒体能关注和反映社会办医的诉求。协会将在会后把代表所提出的问题、建议、遇到的困难进行汇总，并形成专题报告，呈交给相关部门。

郝德明在会上表示，社会办医从2009年新一轮医改以来，多部门发布有关引导支持、鼓励加快持续健康发展的文件有50多个，如今非公立医疗占比达到65%，但是诊疗量仅占20%，因此要让今年下发的《意见》尽快落地，全面兑现，才能切实保障社会办医持续健康规范发展。如何推动社会办医由量变到质变，是这个行业所面临的新课题。

中国非公立医疗机构协会会员单位、陆道培医疗集团CEO路阳，当前是非公立医院发展的利好阶段，社会办医在学术方面的发展受到限制，他表示学术问题是非公立医院未来发展的重要生命线，希望社会办医可以有更多的机会和平台，共同学习，共同发展。

北京北亚骨科医院院长肖正权希望媒体和全行业把《意见》倡导起来，弘扬正能量，把优秀的社会办医用作标杆和示范进行宣传报道，引领这个行业大踏步发展。深圳龙城医院董事长杨丽怀关于“非公立医疗与公立医院‘抢’病人很难”的一席话颇为中肯。她强调，非公立医疗机构要与公立医院差异化发展。

非公立医疗机构抱团取暖离不开互联网的支撑。《意见》在这方面有相当明确的表述：支持社会办医之间通过“互联网+”开展跨区域医疗协作，与医联体开展横向资源共享、信息互通。此外，与会者对行业自律这一话题在会上达成共识。海南省非公立医疗机构协会秘书长沈建伟说，非公立医疗机构要自律，要勇于牺牲和节制，而且要有良心。华润医疗集团副总裁吴新春则认为，政府和协会要加大对社会办医的监管和服务力度，组织信用体系建设，落实相应责任，协会和医院更要自律，这是如今迫切需要行业认真对待的内容。

最后，郝德明强调指出，《意见》充分听取了行业协会意见，一批政策与改革举措比过去的更接地气，操作性更强。他希望大家抓住《意见》出台的窗口期，根据协会学习宣传贯彻《意见》活动的要求与安排，认真学习，广泛宣传，深刻领会和促进落实，为社会办医持续健康规范发展作出贡献。