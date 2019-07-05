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减重术后如何不反弹？秘诀原来是这些

首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长  张能维

2019年07月05日16:05 来源：人民网-人民健康网

本期节目：专家带你了解减重手术那些事儿！

减重手术是治疗肥胖安全有效的方法，但有些患者的术后恢复效果却差强人意，减重术后有哪些注意事项？听听专家怎么说。

不少患者曾陷入这样的误区，认为只要做了手术哪怕没有控制饮食和加强运动，也可以恢复理想身材。但事实是，减重手术并不是一劳永逸的，如果不按照医生指导进行饮食和运动，体重很容易反弹。

饮食指导

术后前半年对于控制体重至关重要，医院减重中心的营养师会为患者提供术后饮食指导。一般来说，术后一周内可以喝水和轻流食，也就是说只能喝可倒在瓶子里的液体；术后一周可以食用半流质饮食，即用勺舀的食物；术后一个月后就可以慢慢过渡到正常饮食。术后饮食变化较大，患者需要按照医生提供的食谱进行饮食管理。

营养指导

在减重快速下降期，千万不要忽略营养补充。在医生的指导下补充微量元素、维生素和蛋白质，专家提醒，鸡蛋是最物美价廉的蛋白质，不需要购买其他昂贵的产品来补充。

运动指导

减重手术后早期体重变化较大，术后三个月内不适合重体力活动，建议以散步、快走、游泳为主。术后三个月就可以做一些有氧或者无氧的训练了，值得注意的是，术后恢复存在个体差异，运动方式的选择要根据患者术后恢复的情况及体重决定。

体重控制就像一场修行，没有一劳永逸，也不能投机取巧，只有配合医生进行合理的饮食、运动管理，才能实现术后体重不反弹的目标。

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专家简介

张能维，主任医师，教授，博士生导师。首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长兼肥胖及糖尿病外科治疗中心主任。中国研究型医院学会糖尿病与肥胖外科专业委员会副主任委员、大华北减重与代谢外科联盟北京市区域共同主席、中国医师协会肥胖和糖尿病外科副主任委员。

擅长：减肥及糖尿病术式、胃肠癌，腹腔镜疑难手术、无瘢痕甲状腺手术等外科疑难病。

出诊时间：周四上午专家门诊。

(责编：林成汉、权娟)


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