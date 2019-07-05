减重手术=切胃手术？真相没那么简单

本期节目：专家带你了解减重手术那些事儿！

随着生活水平的不断提升，肥胖患者的数量也在持续增加，数据表明，我国肥胖人口达9000万，是全球肥胖人口最多的国家。

肥胖不仅让患者的的社会接纳程度降低，还会引发一系列的身体和心理问题，减肥成了每个肥胖患者的第一要务。传统的减肥方式包括饮食控制、增加运动锻炼、改变生活方式、药物治疗等方法，由于这些方法有治疗时间长、效果差、减肥后易反弹等缺点，肥胖患者开始把希望寄托在减重手术上。今天，我们就来了解一下，关于减重手术你不知道的那些事儿。

减重手术＝切胃手术？

很多患者将减重手术简单地理解为切胃手术，这种理解是不全面的。目前临床常用的手术减重方法有腹腔镜袖状胃切除术和腹腔镜胃旁路术。袖状胃切除术是真正的“切胃”，一般切除90%左右的胃部组织；胃旁路手术则仅需要胃、肠的改造。

哪些人适合减重手术？

体重指数是衡量是否肥胖及其程度的标准，按照公式：体重指数（BMI）=体重(kg)/身高（m）的平方 可计算出自己的体重指数。如果体重指数大于32，且无并发症，则可以进行减重手术。如有糖尿病等并发症，体重指数大于27.5就可以进行减重手术了。除极特殊情况下，患者须满14岁方可进行手术。当然，最好的方法就是到医院进行测试，还可以得到专业的医生讲解。

哪些人不适合减重手术？

不耐受手术的患者，如尚未发育成熟的儿童；体重指数在正常范围内且无并发症的患者，这两类患者不适合减重手术，可通过传统减肥方式控制体重。

减重手术有哪些优点和缺点？

在我国有近20年成熟发展历史的减重手术，已经被证实是治疗肥胖安全有效的方法。对肥胖引起的并发症，如脂肪肝、高血压、糖尿病症状效果明显，部分患者在术后可以停药。患者的呼吸和睡眠情况也将得到改善，当然，更重要的是生育能力的恢复。

凡是手术皆有风险，减重手术也不例外。在减重早期，体重下降非常快，会出现营养不良，这一时期要在医生指导下合理补充营养，如吃鸡蛋、喝果汁、补充维生素等。此外，减重手术还会产生经济成本、皮肤松弛等问题。

特别提示：建议满足手术指征的患者到正规医院就诊。

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专家简介

张能维，主任医师，教授，博士生导师。首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长兼肥胖及糖尿病外科治疗中心主任。中国研究型医院学会糖尿病与肥胖外科专业委员会副主任委员、大华北减重与代谢外科联盟北京市区域共同主席、中国医师协会肥胖和糖尿病外科副主任委员。

擅长：减肥及糖尿病术式、胃肠癌，腹腔镜疑难手术、无瘢痕甲状腺手术等外科疑难病。

出诊时间：周四上午专家门诊。