兰州重离子医院引进战略投资合作方新里程医院集团

7月4日，在第二十五届中国兰州投资贸易洽谈会上，兰州重离子医学产业投资有限责任公司（以下简称“兰州重离子公司”）与新里程医院集团签订战略合作协议，双方将以股权合作为纽带，共同把兰州重离子医院建设成为国内一流、国际领先的肿瘤专科重离子医院及兼顾综合治疗、普通疾病常规治疗的区域医疗中心。

兰州重离子项目占地150亩，总建筑面积34.5万平方米，规划床1800张，总投资28.8亿元。由兰州市政府、兰州建设投资（控股）集团有限公司、中科院近物所及此次引进的投资方新里程医院集团共同合作支持。

兰州建设投资（控股）集团有限公司副总经理、兰州重离子公司董事长张志勇指出，兰州重离子项目的发展规划分三步。第一步是建设运营一家现代化医院；第二步是和国科控股有限公司、中科院近物所合作进行重离子设备的产业化，发展医疗高端装备制造；第三步是将兰州重离子医院作为培训基地，培养专业人员负责重离子设备的使用、运营和维护。兰州市委市政府大力支持兰州重离子项目的发展，为项目提供了土地、资金、人才等资源支持。

重离子被国际上公认为是21世纪最先进的放疗用射线。根据放射线医学综合研究所的统计，重离子全部患者的平均治疗期间为3周，比一般的X线治疗(6-7周)要短，肺癌和肝癌实现了1-2次/1-2天的超短期治疗，颈部、妇癌、骨软组织恶性肿瘤约为5周，为患者早日恢复正常生活提供了极大帮助。

兰州重离子医院不仅立足兰州服务全省，还将辐射周边青海、宁夏、新疆等地区及全国，乃至全世界。

新里程医院集团是兰州重离子医院的战略投资方，新里程医院集团CEO林杨林表示，新里程医院集团将与兰州重离子公司共同组建董事会和理事会，按照现代医院管理制度组建专业团队，分别负责临床管理、医院运营、后勤管理和产业化等板块，并在专家引进、医务团队组建、品牌提升等多个方面对兰州重离子医院予以全面支持。