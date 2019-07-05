“热傻了”,这个事真的存在

进入七月以来,华北地区的温度居高不下,山东省高温预警频繁发布,多地发布高温黄色和橙色预警信号。据气象部门预报,未来几天,济南大部分地区最高气温可达38℃,局部地区可达40℃以上。而一项计算机数据显示的结果也表明,近年来,每一年的“温室效应”都在加剧,地球气候逐渐地恶化。在被高温逼得没处躲藏时,你是否想到,高温对人类文明的影响,其实并非让你喊几句天热那么简单,它其实深刻影响着人类的发展。

“热傻了”现象真实存在

近来公布的一项计算机数据显示的结果表明,近些年来,每一年的“温室效应”都在加剧,从而导致全球海洋分布,冰山的融化速度都受到了极大的影响,南北两极的冰山都在越来越快地融化,地球的自转速度甚至都在加快,气候也是逐渐恶化。

2018年,美国哈佛大学公共卫生学院的研究人员曾经做过一次有趣的实验,对气温和认知的关系进行了研究。研究人员跟踪调查了44名年龄在十几岁到二十岁出头,住在宿舍的本校学生(这些哈佛学生的学习能力都毋庸置疑),将他们分成两拨儿。其中24名学生住在相邻的6层建筑中,这些建筑建于20世纪90年代初,并设有中央空调,空调保持在22℃左右的恒温；其余20名学生住在1930年至1950年间建造的没有空调的低层建筑中,每天需要承受30℃多的炎炎夏日的煎熬。

学生们每天醒来后的第一件事,就是在智能手机上进行两次认知测试。第一个测试要求学生正确识别显示单词的颜色,用于评估认知速度和抑制控制；第二个测试由基本的算术问题组成,用来评估认知速度和工作记忆。

结果显示,在没有空调的房间居住的学生在单词颜色测试中的反应时间,比住在有空调房间的学生平均慢了大约13.4%,加减法测试的分数也比吹空调的学生低了约13.3%。综合这些数据显示,在有空调的房间里,学生的反应不仅更快,而且更准确。

发现这一有趣现象后,研究人员随后进行了更多测试,比如将学生们分为三组,一组待在平均气温20℃的冷环境下,另一组则承受40℃的高温,最后一组则同样处于40℃高温但进行头部冷敷。实验结果证实,第一组的测试成绩远好于后两组,且实验持续时间越久,冷环境与热环境中测试人员的成绩差距就会越大。

另一项研究表明,热环境对受试者“情商”的影响可能比“智商”更大,研究者分别让两组志愿者在有空调和没有空调的会议室中讨论问题,记录其讨论中爆发冲突的次数,结果惊奇地发现后者爆发冲突的概率足足是前者的3.5倍。这显示,人在越热的环境中,就越难以倾听和接受他人的意见、进行协作,并倾向于用暴力解决问题。

哈佛大学另一研究小组的结果也显示,大热天考试都容易考不好。32℃天气考试的高中生,通过考试的概率比22℃天气考试的成绩要低10.9%。

这些测试结果发表后被认为具有相当的价值,以往的研究中,一般研究者只会考察热浪对人机体健康和心理的影响,且通常将对象聚焦在老人和幼儿等脆弱人群身上。但哈佛大学的这几项实验证实,即便对于年轻人来说,炎热气候的影响也是显著的,且主要体现在对大脑活动的影响上——看来我们通常所说的“热傻了”,果真并非是一句虚言。

这些结果和2006年公布的一项研究报告也是相符的。美国劳伦斯伯克利国家实验室研究者们调查了工作场所温度和工作效率的关系,结果表明在22℃的时候工作效率最好,室温达到30℃的时候工作效率只有最大值的91.1%。

高温拖累经济表现

高温会让个人出现“热傻了”的状况,那么对一个国家或地区来说是否也如此呢?其实是一样的。

2018年,《自然》杂志曾发表过一篇美国斯坦福大学布克教授等人的文章,文章分析了气温对一个国家经济表现的影响。文章将全世界200多个国家的平均气温与发展度列入同一个表格并得出一个有趣的结论:最适宜发展经济的气温是年平均气温13℃,处于该平均气温下的国家最容易发展经济。而另一个更有趣的结论是:年平均气温低于这一标准的国家发展经济的难度要小于高于该温度的国家,很多高纬度国度(如北欧的丹麦、瑞典、挪威和北美的加拿大)经济发展水平较高,也证实了这一研究结果。但平均气温从20℃多到30℃的时候,国家经济表现就会出现突降。

上述调查验证了很多我们平素的直觉——太冷不利于发展经济,但太热更不适合；热到一定程度,就会产生质变,表现突降。人冷的时候还能干些活,在屋里干活受影响更小,但是热到30℃多,就真没法干活了,不论是体力劳动者还是脑力劳动者都是如此。

验证这一结论的例证之一,就是印度与中国的对比:作为人口体量相当、经济基础相似的两个发展中国家,印度曾被认为是中国的有力竞争对手,但经济成绩单却远不如中国。

按照《自然》杂志的分析,印度夏季极端炎热的天气恐怕要背一部分锅——与中国北方存在西伯利亚这个天然大空调不同,印度北部背靠青藏高原,平均海拔超4000米,而北方南下的冷空气一般厚度为3000米,青藏高原像一堵墙一样,刚好阻挡了冷空气的侵入。另外,印度相较中国也更靠近赤道,所以印度酷热难耐,夏季的最高气温动辄高达50℃,且时不时传出热浪来袭、热死人的新闻。争取高温劳保和休假一直是印度工会与政府争夺的焦点,印度很多地方每年需要放数十天的高温假,其间工厂等场所全面停工。一个国家发展工业化需要的恰恰是持续性的劳动力输出,这恐怕成为了牵制印度工业化的一大绊脚石。印度的事实也证明了,低纬度发展中国家想实现经济崛起,注定要比经济学家们在图纸上演算的要困难得多。

更加有趣的是,印度引以为傲的IT业的发展,似乎是唯一打破这一“高温诅咒”的特例。究其原因,恰恰是因为IT行业普遍在装有空调的写字楼中办公,空调制造的恒定凉爽的室温,成功规避了印度高温的弊端。而不同于普通劳动力密集型产业,IT业的高附加值产出,也足以支付空调运行的高昂电费。所以对于印度的计算机精英们来说,空调无疑是一项伟大的发明。

同样受惠于空调,在低纬度地区实现逆袭的,还有新加坡以及中国香港、美国南部的阳光地带等地区。在空调普及之前,新加坡年平均气温26℃-28℃,白天工作时间温度更高,再加上夏天时间长,典型的温度就是室外30℃多,不适合劳动,所以虽然地处马六甲海峡这样的地理要冲,但一直经济潜力有限。二战以后,随着空调的引入,新加坡的金融、贸易等知识密集型产业得以随着配备空调的写字楼的普及迅速崛起,所以今天新加坡成为全世界空调最为普及的国度,人均GDP远远高于天然气温条件类似但空调普及率不高的同纬度发展中国家。难怪新加坡开国总理李光耀要盛赞空调是“20世纪人类最伟大的发明”。

在未来世界经济的发展中,随着空调的越发普及,越来越多低纬度国家通过这一“神器”实现“逆天改命”将变得可能。高温这一制约人类数千年发展的枷锁正在被打破,从这个意义上说,网上那句流行语“我这条命都是空调给的”也许没错——人类经济发展的新生,也许真要拜空调所赐。