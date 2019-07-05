癌症体检行业需要一次“体检”

“目前我国癌症体检缺乏相关的行业标准和规范，体检前缺乏科学的讲解和个体化体检套餐设计建议，体检中缺乏统一规范的专业化服务流程及路径，体检后又缺乏健康评估和跟踪管理，使得体检的效果不明显。”

据媒体报道，近年来，癌症体检受到不少人追捧，但记者调查发现，这些看起来“高大上”的癌症体检机构和项目，背后猫腻不少、问题重重。有的明明没有病却被检查出癌症，有的打着“免费海外知名医院癌症体检”的幌子诱骗人上钩，有的癌症体检机构甚至雇佣无资质人员等等。

随着生活条件的改善，大家对身体状况越来越关注。尤其是癌症，作为人类健康第一大杀手，大家都希望能够早发现、早治疗。如果通过简单的体检就能够发现癌症的苗头，然后及时治疗、恢复健康，这样的体检市场空间自然是非常巨大的。这也为不少体检机构创造了“商机”，他们利用大家“宁可信其有不可信其无”的心理，牟取非法利益，成功率非常高。

目前设置癌症体检的大多是一些民营体检机构，这些机构和相关癌症体检项目良莠不齐、乱象丛生。但是，这些机构为何能屡试不爽，频频得手？笔者认为，一方面是存在巨大的市场需求，大家都希望能够去早发现、早治疗；另一方面是目前行业管理存在盲区，导致该领域几乎是野蛮生长。干柴、烈火放到了一起，自然会产生很大的破坏力。

要解决这个问题，一方面公众要加强对癌症的认识，通过科普让公众对癌症有更为科学的认识。有了科学的认识，就有了第一道“防盗门”，不会轻易被一些人牵着鼻子走，被人卖了还帮着数钱。

另一方面行业规范也要跟上步伐。目前，有的医院已探索建立了一套癌症体检规范，体检人员需要进行专业问卷调查，通过问卷调查再选择特定的体检项目，随后由专业医生针对检查结果进行咨询并随访。但整体而言，目前我国癌症体检缺乏相关的行业标准和规范，体检前缺乏科学的讲解和个体化体检套餐设计建议，体检中缺乏统一规范的专业化服务流程及路径，体检后又缺乏健康评估和跟踪管理，使得体检的效果不明显。

因此，癌症体检行业应该加强自律、自净，提高准入门槛，制定严格的行业标准，将一些非法机构排除在门外，没有机会通过钻行业的空子牟取非法利益。针对出现的违法行为，主管部门必须加强监管，及时查处并向社会公布处理结果，从而让体检市场有序发展。

未来癌症体检的市场空间是非常巨大的，这也意味着可以钻空子的空间是巨大的。与其到了问题堆积越来越多的时候再去集中处理，不如现在就对症下药，积小胜于大胜，将问题消除在萌芽状态，这方面主管部门责无旁贷，需要快刀斩乱麻。