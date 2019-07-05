西红柿为啥没以前的味了

越来越多的人抱怨如今的西红柿不如以前好吃，到底是人们的口味变了，还是西红柿变了呢？英国《自然·遗传学》杂志刊登一项国际研究发现，西红柿失去“原味”与基因变化密切相关。

这项研究由美国农业部农业研究局和中国农业科学院等机构科研人员组成的国际团队合作完成。为了揭开西红柿味道改变的真相，研究人员对经过系统演化和具有多地代表性的735个人工栽培和野生西红柿品种进行了基因组测序。除了之前基因组中已经有的基因，他们又找到了4873个新基因。结果发现，在西红柿培育和品种改良过程中，现代技术在提高产量、延长保质期和增强抗病能力方面都取得了进展，但与此同时却丢失了大量的基因，其中就包括一个对西红柿味道发挥着决定性作用的基因——TomLoxC。该基因对于脂肪酸和类胡萝卜素的分解有着至关重要的影响。而脂肪酸、氨基酸和类胡萝卜素分解产生的短链醇、醛是西红柿香味的重要成分。

美国农业部农业研究局分子生物学家詹姆斯·吉奥瓦诺尼博士表示，新研究结果有助于科研人员提高育种效率，使西红柿的经济价值和最佳风味得以兼顾。（梦 韩 编译）