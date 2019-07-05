白领早餐要有四类食物

“早餐吃得像国王，中餐吃得像绅士，晚餐吃得像贫民。”这句关于三餐的名言人人皆知。可是，现实的情况是：早餐被忽略，中餐被对付，晚餐被贵族。尤其对于忙碌的白领人群来说，常常急匆匆开始了一天的工作生活，而忽视了早餐营养。然而，这样的生活节奏和饮食习惯也为他们的健康埋下了不少隐患。

脑力和体力双重消耗，免疫力降低。商旅奔波，舟车劳顿。出差频繁的白领，除了要应对旅途中的体力消耗，还要应对商业事务脑力的高强度付出，双重消耗的疲惫，让免疫力面临下降的隐患。免疫力可以保护我们免受致病微生物的侵袭，它就像驻扎在体内的一支军队，承担着防御重任，以防人体受到细菌、病毒等“敌人”的攻击。饮食是为免疫力充电的重要帮手，如果长期不吃早餐，导致身体不能摄入足够的营养，久而久之，免疫力也会降低。

日常加班，精力差，易疲劳。经过一晚的消化，食物已经消耗殆尽，早上血糖水平较低，此时如果不吃早餐补充血糖，以葡萄糖为能源的心脏、脑细胞就会活力不足，容易精神不佳，感觉劳累，影响工作效率。

肠胃受损，消化能力降低。长期出差或加班，日常的饮食不规律；碰上职场应酬，大鱼大肉以及“酒桌文化”，影响肠胃功能。此外，不吃早饭也会影响消化系统的正常运作。

对于上班族来说，要重视自身的健康问题，每天补充营养，同时坚持运动，更有助于强健身体和保持良好的精神状态。建议上班族早上要注意摄入以下几类食物。

一是富含蛋白质的食物。美国哈佛大学研究发现，蛋、肉等高蛋白质食物可使血糖缓慢上升后维持稳定，并从早上持续到下午。

二是富含碳水化合物的食物。米饭、花卷等富含碳水化合物，可直接转换成脑部必需的燃料———葡萄糖，葡萄糖支援大脑做每一件事，如思考、记忆、解决问题。另外，早餐中最好加入燕麦等粗粮，降低血糖反应的同时，还可提供B族维生素，利于大脑能量代谢。

三是富含膳食纤维、维生素和矿物质的食物。水果、蔬菜可提供膳食纤维、钾、镁、维生素C和多种保健成分，这些成分能保护身体免受自由基的侵蚀和有害分子的损害，促进免疫系统健康。

四是富含益生菌的食物。肠道内的庞大菌群分为有益菌、中性菌和有害菌。研究发现，益生菌可以产生一些特有的酶类，帮助促进食物消化和吸收，并能抑制有害菌生长，维护肠道菌群的平衡。酸奶富含益生菌，可以壮大肠道内益生菌的队伍，早餐时可以来一杯。

职场白领，不妨用一顿营养早餐开启新的一天，为身体充满能量，精神饱满地迎接工作，拥抱生活！（陈晨）