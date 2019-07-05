脚背突然无力麻木 却是腰椎出了问题

48岁的罗女士半年前突然发现自己左脚麻木无力，不能行走，最后只能拄拐行走。直到半月前，罗女士发现右脚也开始出现麻木，这才到南医三院就诊。

南医三院脊柱外科二区副主任医师邱奕雁为罗女士查体，发现其左足已经出现了典型的“足下垂”，右脚也有类似的症状，也就是下肢只能自然悬垂，脚背无法抬起来，也就没法踩平，也不能做内、外翻的动作。

邱奕雁介绍说，治疗足下垂，找到症结是关键。排除了先天原因，足下垂最常见的原因包括腰椎神经、腓总神经和胸椎神经的压迫或损伤，考虑到罗女士确实有点腰椎间盘突出，但压迫神经的情况不严重，且罗女士的左脚是突然犯病，邱奕雁认为她的足下垂更像胸椎狭窄引起中枢神经损伤所致，影像检查结果也证实了这一判断。随后，罗女士接受了胸椎管减压术，术后一周，足部终于开始恢复，能够做屈伸活动了。

邱奕雁介绍说，胸椎管狭窄引起足下垂的发病率不高，且大多为突发性，所以患者都会重视及时就诊。腓总神经损伤往往是外伤所致，所以这类患者也要及时就诊。相对而言，腰椎疾病引起的足下垂患者更多，患者多伴有腰腿痛病史。

合并腰椎管狭窄的患者可能伴有间歇性跛行，腰椎间盘突出和腰椎管狭窄是最常见的导致足下垂的病因，腰椎疾病引起的足下垂是缓慢渐进式的，这导致部分患者早期忽视就诊，等足部完全无力不能行走时就诊，加大了治疗难度，且恢复情况也不尽如人意。因为随着腰椎疾病的进展，神经损伤越来越严重，手术解除压迫越早，神经损伤恢复的可能性越大，若是压迫时间长，手术也只是为神经恢复提供一个机会，长期被压迫受损的神经能否恢复就只能看后期的自我恢复情况。因此，邱奕雁建议患者尽早就诊，特别是腰椎间盘突出症，很多患者都以为忍忍就过去了，就因为这样，往往错过了最佳的治疗时间。

网上流传一些说法，如康复治疗、激素治疗、中医治疗等对足下垂有一定帮助，针对这些说法，邱奕雁解释说，如果出现足下垂，神经肯定已经损伤到一定程度，这些网传治疗方法是完全无效的，一定要到正规医院做全面检查，找到致病原因，对症治疗。目前，手术治疗是唯一方法。