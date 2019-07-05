挑五指毛桃 根须细的更好

说起五指毛桃，仿佛就嗅到了椰香。尤其是“老广”们，对用五指毛桃煲的汤水也是非常熟悉了。

广州市中医医院副主任中药师王小英介绍，五指毛桃也叫五爪龙、土黄芪、五指牛奶、广东人参等。是桑科植物粗叶榕的干燥根，为岭南地区常用的一味中药。由于其叶子长得像五指，并且叶片长有细毛，果实成熟时像毛桃那样，因而得名“五指毛桃”。

《中华药典》记载，五指毛桃味辛甘、性平、微温，具有益气补虚、行气解郁、壮筋活络、健脾化湿、止咳化痰等功效。而根据《广东省药材标准》，五指毛桃味甘、微温，入肺、脾、胃、大肠及肝经，具益气健脾、袪痰、化湿、舒筋活络的作用。可用于肺虚痰喘、脾胃气虚、肢倦无力、食少腹胀、水肿、风湿痹痛、腰腿痛；在慢性肝炎、肝硬化腹水辅助治疗中也有运用。

使用时要注意：五指毛桃药性平微温，有实热病症者，应避免饮用，无湿邪者也要尽量少用五指毛桃。

在药材市场中，有时出现一些假冒五指毛桃的树根。也有一些商贩为了防虫，用硫磺熏制五指毛桃，以求好卖相。

应该如何鉴别呢？王小英说，要挑好的五指毛桃，要记得三点：

一是要看色泽，表面栓皮橙黄色至红棕色，一般以棕黄色为佳，但野生环境生长的由于土质不同色泽也有区别。

二是挑质地，皮薄而韧，易剥离，富纤维性。粗黑的有效成分反而较少，根须细的比较好。

三是闻味道，没有硫磺味，好的五指毛桃有一股淡淡的椰香味

她表示，夏季，雨水多，湿气重，这时来个五指毛桃煲的汤再合适不过：

1.五指毛桃猪脚汤

材料：五指毛桃50克，猪脚500克，姜2片。

做法：五指毛桃洗干净，放水里泡20分钟；猪脚洗净焯水，全部材料入锅加水，先大火烧开，再用小火煲2小时，放盐调味即可。

功效：舒筋骨、健脾胃、益气血

2.五指毛桃鸡汤

材料：五指毛桃30克，鸡肉去皮500克，瘦肉200克，麦冬5克，姜2片。

做法：五指毛桃洗干净，放水里泡20分钟；鸡肉洗净焯水，全部材料入锅加水，大火烧开后，改用小火煲2小时，放盐调味即可。

功效：气阴双补。

（记者伍仞 通讯员高三德）